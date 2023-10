Batman: Arkham Trilogy, vous attendiez la compilation Switch ? Vous allez être déçus...

En juin dernier, durant un Nintendo Direct, Warner Bros. Games officialisait le portage de Batman: Arkham Trilogy sur Switch, une compilation des jeux de Rocksteady que sont Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight, avec tous leurs DLC, et ce pour la fin d'année 2023. Une date précise avait ensuite été fixée en août et nous attendions donc cette sympathique collection de jeux qui ne sont plus si jeunes le 13 octobre prochain, avec une édition physique pas vraiment engageante... Il va falloir se montrer patient, car la date de sortie vient d'être repoussée.

Désormais, Batman: Arkham Trilogy est donc attendu le vendredi 1er décembre, les développeurs de Turn Me Up Games ayant besoin de plus de temps pour peaufiner les jeux. Forcément, annoncer cela à dix jours du lancement initialement prévu a tout pour nous inquiéter, espérons que ce délai soit suffisant.

Batman: Arkham Trilogy pour Nintendo Switch sera désormais lancé le 1er décembre 2023. Plus de temps est nécessaire pour offrir aux joueurs la meilleure expérience possible sur Nintendo Switch. Nous nous excusons auprès des fans qui sont impatients de jouer à cette version de la trilogie. Merci pour votre patience.

Vous pouvez précommander Batman: Arkham Trilogy sur Amazon et à la Fnac au prix de 59,99 € ou chez Cdiscount à 49,99 €.

