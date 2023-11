Batman: Arkham Trilogy déjà lancé sur Switch avec une tenue exclusive

De longues années après les PC, PlayStation et Xbox, la Switch de Nintendo accueille enfin la trilogie Batman: Arkham de Rocksteady. Les joueurs vont pouvoir retrouver Batou à Gotham City dans Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight, place à la bande-annonce de lancement :

Le portage Switch Batman: Arkham Trilogy a été assuré par Turn Me Up Games et inclut tous les contenus additionnels sortis sur les autres plateformes. Mieux encore, les joueurs Switch vont pouvoir découvrir en exclusivité la Batsuit de The Batman, portée par Robert Pattinson dans le dernier film de la licence. Cependant, la tenue n'est disponible que dans le troisième volet, Batman: Arkham Knight.

Pour rappel, le costume de The Batman avait déjà fait une apparition furtive sur PC (Epic Games Store) il y a quelques semaines. Les PC, PlayStation et Xbox vont-ils finalement être boudés ? Eh bien non, l'exclusivité est temporairement, la Batsuit de The Batman arrivera plus tard dans Batman: Arkham Knight sur les autres plateformes, mais nous n'avons pas encore de date.

La date de sortie de Batman: Arkham Trilogy est fixée au 1er décembre 2023 sur Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.