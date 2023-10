Batman: Arkham Knight, une tenue très appréciée ajoutée, mais...

Batman: Arkham Knight n'est plus tout jeune, il a déjà 8 ans, et il concluait à merveille la trilogie de Rocksteady avec le Chevalier Noir. Mais des joueurs sur PC, via l'Epic Games Store, ont eu droit à une petite mise à jour surprise cette semaine, rajoutant un costume inédit dans le jeu.

Et ce n'est pas n'importe quel costume, il s'agit de la Batsuit de Robert Pattinson dans le dernier film The Batman avec le Chevalier Noir. Une belle surprise pour les fans, d'autant que Warner Bros. Games et Rocksteady n'avaient pas communiqué sur cet ajout, mais l'engouement fut de courte durée, car la tenue a été supprimée quelques heures après sa découverte.

L'hypothèse la plus probable est que la Batsuit de The Batman devait débarquer sur toutes les plateformes au lancement de Batman: Arkham Trilogy sur Switch, mais la compilation a été repoussée à la fin de l'année, il y a sans doute eu un couac du côté de l'Epic Games Store. Pour l'instant, il faut donc se contenter d'images, et patienter.

Pour rappel, la date de sortie de Batman: Arkham Trilogy est désormais fixée au 1er décembre 2023 sur Nintendo Switch

