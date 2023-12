Batman: Arkham Trilogy, une vraie galère pour Batou sur Switch

Warner Bros. Games et Rocksteady ont lancé au début du mois Batman: Arkham Trilogy, un portage développé par Turn Me Up Games et qui regroupe Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch. Des titres qui datent respectivement de 2009, 2011 et 2015.

Digital Foundry s'est attardé sur ce portage et livre son analyse en vidéo. Malheureusement pour les fans du Chevalier Noir, c'est un portage catastrophique, surtout concernant Batman: Arkham Knight. Les textures sont moches et manquent de détails, les ombres et éclairages ont été simplifiées, mais surtout, le framerate fait n'importe quoi. En marchant lentement, le titre reste à-peu-près stable à 30 fps, mais dans les airs ou en Batmobile, c'est le yo-yo avec d'énormes chutes de framerate, une image qui se freeze parfois pendant deux secondes et même des crashs. Concernant Batman: Arkham Asylum et Batman: Arkham City, sortis sur PS3 et Xbox 360 pour rappel, c'est un peu mieux heureusement.

Si Batman: Arkham Trilogy vous intéresse quand même, vous pouvez l'acheter à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.