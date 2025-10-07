Battlefield 6 : à quelle heure pourrons-nous y jouer ?

C'est la dernière ligne droite pour Electronic Arts et ses Battlefield Studios, qui s'apprêtent à lancer cette semaine Battlefield 6. Le nouvel opus de la franchise est particulièrement attendu au tournant, il compte bien séduire les fans de la première heure tout en faisant de l'ombre à son concurrent direct, Call of Duty: Black Ops 7. Après plusieurs bêtas, les joueurs attendent désormais le lancement officiel.

Après le prétéléchargement, l'attente





Les prétéléchargements sont lancés (sauf sur l'Epic Games Store, la fonctionnalité vient tout juste d'arriver), il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au jour de la sortie, le 10 octobre 2025. Pour une fois, pas d'Early Access, tous les joueurs seront logés à la même enseigne, qu'ils aient précommandé l'édition Standard ou Phantom. Désormais, EA Games dévoile l'heure à laquelle il sera possible de lancer Battlefield 6.

À quelle heure sera lancé Battlefield 6 ?





En France, Battlefield 6 sera jouable à partir de 17h00, le 10 octobre prochain. Idem en Belgique et en Suisse. Si vous vivez au Canada, Battlefield 6 sera disponible à partir de 11h00, heure locale. Vous pouvez voir la carte des différents fuseaux horaires partagée par Electronic Arts et les Battlefield Studios juste ici :

Où acheter Battlefield 6 ?





Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez précommander Battlefield 6 en version physique à 60,36 € chez Leclerc.