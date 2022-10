Bayonetta 3 : les notes de la presse française

Bayonetta 3 est la nouvelle production de PlatinumGames qui arrive dans nos rayons dans quelques heures... En attendant, la presse a pu mettre la main sur cette nouvelle aventure et livre ses impressions. Nous avons jeté un œil sur les retours anglophones, cette fois-ci, nous nous attardons sur les verdicts français. Comme vous pouvez le constater, les avis sont vraiment positifs.

Pour JeuxVideo.com, « Bayonetta prouve une fois de plus qu'elle est la reine du beat'em up », pour Gameblog, il est « impossible de ne pas tomber sous le charme dantesque de Bayonetta 3 », pour JeuxActu, « Bayonetta 3 rappelle avec brio que PlatinumGames fait partie des grands studios de ce monde » et pour Millenium, « Bayonetta assit sa domination sur le beat them up 3D avec de nouvelles mécaniques osées et déstabilisantes ».

Envie d’y jouer ? La date de sortie de Bayonetta 3 est fixée au 28 octobre. Vous pouvez également jeter un œil sur nos impressions disponibles en fin d’article.

