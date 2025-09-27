Bayonetta arrive dans un gros shooter-looter free-to-play

À l’occasion du Tokyo Game Show 2025, Nexon a révélé sa toute dernière collaboration pour son jeu looter-shooter The First Descendant : un crossover avec la légendaire sorcière Umbra, Bayonetta, qui sortira le 6 novembre. Pour fêter cet événement, Nexon a également dévoilé une nouvelle bande-annonce, offrant un premier aperçu du style dynamique de cette collaboration.

Dans cette bande-annonce, Gley apparaît armé de The Last Dagger, le skin d'arme exclusive inspirée des fidèles pistolets Scarborough Fair de Bayonetta. La séquence comprend également des combats qui rappellent le mécanisme « Witch Time » propre à Bayonetta, présentant une tempête de projectiles au ralenti à la manière du bullet time.

Cette collaboration introduira une gamme d'éléments cosmétiques sur le thème de Bayonetta, avec un skin complet inspiré du personnage emblématique, des skins d'armes inspirés des iconiques pistolets à talon et à main, en plus d'un skin exclusif, d'animations sociales spéciales et d'effets d'apparition/disparition.

Pour marquer cette collaboration, un livestream des développeurs est prévu dans la nuit du 26 au 27 septembre, à 2h, où les fans découvriront en direct le cosplay Bayonetta du Tokyo Game Show et auront un aperçu en avant-première de la mise à jour prévue pour le 1er octobre. La livestream dévoilera également la nouvelle arme très attendue, l'Épée, ses modules et composants externes associés, et donnera un aperçu d'un tout nouveau donjon.

