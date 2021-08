Beat Saber : Skrillex Music Pack, un trailer de lancement très speedé !

Le Skrillex Music Pack de Beat Saber vient d'être lancé aujourd'hui et il comprend 8 titres au tempo rapide dont « Don't Go » avec Don Toliver et Justin Bieber qui est sorti le 19 août dernier. Pour marquer le coup, un trailer - un teaser même vu la durée de 19 secondes - vient d'être mis en ligne.

Vous trouverez la liste complète des morceaux disponibles dans ce DLC, ci-dessous :

● Bangarang (feat. Sirah) - Skrillex

● Butterflies - Skrillex, Starrah, & Four Tet

● Don’t Go - Skrillex, Justin Bieber, & Don Toliver

● First of the Year (Equinox) - Skrillex

● Ragga Bomb (feat. Ragga Twins) - Skrillex

● Rock ’n’ Roll (Will Take You to the Mountain) - Skrillex

● Scary Monsters and Nice Sprites - Skrillex

● The Devil’s Den - Skrillex & Wolfgang Gartner