Below : une version PS4 et un mode Explore beaucoup plus facile pour le sombre dungeon-crawler

Below avait le potentiel pour devenir une petite pépite comme seule la scène indépendante sait nous en fournir. Mais alors que son développement s'est éternisé, d'une annonce à l'E3 2013 à une sortie sur Xbox One et PC en décembre 2018, le lancement du dungeon-crawler s'est un peu fait dans l'indifférence générale.

Capybara Games ne lâche pas l'affaire, et veut apporter plus de profondeur à son jeu d'exploration de donjons, remplis de pièges, de dangers et de mystères. Cela passera pas l'arrivée d'un mode Explore via une mise à jour. L'expérience abaissera la difficulté globale en changeant les règles autour de la survie, des dommages et de la « mort permanente » qui obligeait presque à recommencer sa partie à chaque fois, pour permettre à chacun d'explorer les Profondeurs à leur rythme. Pour les hardcore gamers, le jeu de base sera lui rebaptisé mode Survive.



« Le mode Explore est notre façon de répondre à tous ceux qui ont joué à Below au lancement et ont trouvé le défi un peu trop relevé » dit Kris Piotrowski de Capybara Games. « Il était clair que beaucoup de joueurs ont été intrigués par l'ambiance envoûtante et la riche atmosphère du jeu, mais sa difficulté l'a rendu inaccessible pour certains. Nous espérons que de nouveaux joueurs essaieront Below, et que les joueurs chevronnés oseront revisiter l'île et profiter du titre d'une toute nouvelle façon. »

Le patch est prévu pour le printemps 2020, et c'est aussi durant cette saison que Below en profitera pour arriver sur PS4, sans date de sortie précise pour le moment.