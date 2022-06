Bend Studio : un nouveau logo pour se tourner vers l'avenir, son prochain jeu sera multijoueur

Malgré le beau succès de Days Gone, Sony Interactive Entertainment n'a visiblement pas donné son feu vert pour une suite, entraînant le départ des piliers de Bend Studio qu'étaient John Garvin et Jeff Ross. Nous avions appris il y a un peu plus d'un an que l'équipe planchait maintenant sur « une nouvelle franchise très prometteuse » qui « exploite les mécaniques de monde ouvert poussées qu’elle avait élaborées pour Days Gone ».

Kevin McAllister, a précisé un peu le projet à l'occasion d'un long billet du PlayStation Blog sur l'histoire de Bend Studio, à qui nous devons les Syphon Filter ou encore Uncharted: Golden Abyss. Il s'agira ainsi d'une « nouvelle licence qui incorpore du multijoueur », en open world donc. S'agira-t-il de coopération ou de confrontations en ligne ? Affaire à suivre...

Aujourd’hui, nous avons la joie de partager avec vous juste une petite nouvelle concernant notre projet actuel. Nous sommes présentement au travail sur une nouvelle licence qui incorpore du multijoueur et qui se base sur les systèmes de monde ouvert de Days Gone, mais en vous apportant un tout nouveau monde que nous sommes positivement ravis de construire pour vous. Nous avons infiniment hâte de pouvoir vous en révéler plus le moment venu.

La vocation première de l'article n'est cependant pas là. Il a été publié pour dévoiler le nouveau logo du studio basé dans l'Oregon, fort de 29 années d'expérience. Fini les lettres arrondies, places à une typographie plus tranchante, rappelant la philosophie de l'entreprise et les environs de la chaîne des Cascades.

« La typographie et le symbole ont été conçus pour être graphiques et forts, de façon à pouvoir utiliser de nombreuses variations de couleurs et de stylisation du symbole (voir exemple plus bas) tout en gardant une identité de marque facilement identifiable. Parce que le logo de Bend Studio est divisé entre un symbole et une typographie, nous avons une plus grande flexibilité avec le symbole. » – Shay Casey

Le nouveau logo de Bend Studio est une interprétation abstraite et moderne de l’histoire, de la région et de la philosophie du studio. Située au pied de la magnifique chaîne de montagnes des Cascades, dans l’Oregon, la ville de Bend nous offre un cadre exceptionnel pour travailler dans le domaine de la technologie tout en vivant au plus près de la nature. Passionnés d’aventures, nous en profitons pour dévaler les pentes du mont Bachelor, pêcher dans la rivière Deschutes ou faire de longues randonnées sauvages une fois la journée de travail terminée.

« Nous voulions développer une nouvelle identité graphique à la fois avant-gardiste, abstraite et minimaliste. Nous avions en tête l’idée d’un motif géométrique simple évoquant un mouvement constant et une certaine de créativité. Le genre de logo que les joueurs pourraient facilement reconnaître dans la rue, sans voir le nom du studio. Et qui devient avec le temps synonyme de jeux vidéo, comme une célèbre virgule l’est devenue pour le sportswear.

En gardant tout cela à l’esprit, nous avons choisi un design résolument tourné vers l’avenir illustrant la volonté d’innovation technique affichée par Bend Studio. Les lettres ont été travaillées pour être parallèles au bord principal du triangle extérieur tout en conservant une police d’écriture qui n’est pas en italique. La cascade au centre du logo évoque de manière abstraite les nombreux sommets montagneux qui rythment notre vie en Oregon et définissent nos paysages. On peut également noter la légère coupure dans le I, évoquant la cheminée d’une scierie et témoignant du passé forestier de Bend, avant que la ville ne devienne une destination prisée pour les nombreuses activités de plein air qu’elle propose. »

– Shay Casey

Directeur artistique adjoint (Branding et IU)