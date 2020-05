Beyond Blue : une date de sortie symbolique et une vidéo de gameplay pour le jeu sous l'océan

Voilà un bon moment que les joueurs attendent Beyond Blue. Le nouveau jeu d'E-Line Media, déjà auteur de Never Alone, avait été dévoilé en 2018, et après deux ans d'attente, le titre débarquera le mois prochain sur ordinateurs et consoles, même si le titre avait fait une apparition discrète sur Apple Arcade en avril dernier. Pour fêter ça, une bande-annonce avec du gameplay a été dévoilée :

Beyond Blue nous emmènera sous l'océan, mais sans Sébastien. Le titre se déroule dans un avenir proche, et suivra Mirai, une scientifique et exploratrice des abysses qui utilise des technologies de pointe pour étudier les fonds marins. L'aventure en solo se veut relaxante, avec une bande originale reprenant des titres de Miles Davis, The Flaming Lips ou encore The Edisons, un doublage assuré par Anna Akana, Mira Furlan (Lost, Babylon 5), Hakeem Kae-Kazim (Black Sails, Hôtel Rwanda) et Ally Maki (Toy Story 4), sans oublier la présence de 16 mini-documentaires avec des interviews exclusives d'océanologues.

La date de sortie de Beyond Blue est fixée au 11 juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, ce n'est pas un hasard, c'est lors de cette semaine qu'est célébrée la Journée mondiale de l'océan, visant à sensibilité la population sur la préservation des fonds marins.