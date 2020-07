Lust from Beyond : une date de sortie pour le jeu d'horreur inspiré de Lovecraft, Beksiński et Giger

Le studio Movie Games lancera à la rentrée Lust from Beyond, un jeu d'horreur psychologique abordant les thèmes de l'occultisme et de l'érotisme. Un titre évidemment réservé à un public adulte qui est une suite spirituelle de Lust for Darkness, par les mêmes développeurs, et qui s'inspire des œuvres de Howard Phillips Lovecraft, Hans Ruedi Giger et Zdzisław Beksiński.

Lust from Beyond nous emmènera donc aux côtés de Victor Holloway, un antiquaire tourmenté par des visions horrifiques d'une terre « pleine de luxure et de douleur ». Il décide de rejoindre le Cult of Ecstasy pour tenter d'expliquer ses visions, un culte appréciant les pratiques « blasphématoires et sexuelles » et qui va se servir des hallucinations de Victor pour accéder au Lusst'ghaa, un lieu d'extase pur au-delà de notre réalité.

La date de sortie de Lust from Beyond est fixée au 24 septembre 2020 sur PC, la page Steam est déjà en ligne, mais il faut être connecté pour y accéder. Les amateurs d'art étrange peuvent retrouver l'ouvrage dédié à H. R. Giger contre 13,65 € sur Amazon.fr.