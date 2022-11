Le Black Friday et ses prix bas, c'est tous les jours en reconditionné

Le Black Friday permet de s'offrir des produits et gadgets à des prix plus bas grâce au jeu des promotions organisées durant quelques jours. Nous pouvons alors nous offrir le smartphone, la tablette tactile ou l'ordinateur de nos rêves sans nous ruiner.

Il faudra toutefois rester attentif pour ne pas rater le bon créneau horaire ou bien pour éviter de se faire souffler la bonne affaire sous le nez. Stress et énervement en perspective !

Et pourtant, il est possible de profiter de prix bas sur de nombreux gadgets toute l'année, sans devoir attendre le Black Friday 2022 ni tomber dans la frénésie acheteuse.

Avez-vous pensé au reconditionné ?





Cela est rendu possible avec le marché des produits reconditionnés qui propose des prix plus bas que le neuf avec un large choix d'équipements et de gadgets dont l'état et le fonctionnement ont été vérifiés avant leur remise en vente.

Cela permet par ailleurs de prolonger leur durée de vie, limiter les déchets électroniques et donc de faire un geste pour la planète qui en a bien besoin !

Chez le français Back Market par exemple, c'est donc Black Friday un peu tous les jours avec des prix pouvant descendre jusqu'à -70 % par rapport au neuf et une sécurité d'achat assurée par une garantie de 12 mois et une période de rétractation de 30 jours.

Des prix plus bas que le neuf toute l'année





Qu'il s'agisse d'un ordinateur portable, d'un smartphone, d'une tablette tactile ou d'une console de jeu comme la Nintendo Switch ou la PS5, il y a du choix et des prix bas permanents en fonction des arrivages. Pas besoin de Black Friday !

Trouver un MacBook ou un iPhone toujours en bon état et prêt à poursuivre son cycle de vie grâce à vous est un jeu d'enfant grâce aux bons plans et offres dédiées.

Et cela peut aller jusqu'aux accessoires, avec des propositions sur les montres connectées, les casques audio et les écouteurs sans fil pour accompagner son achat principal.

Bien s'équiper n'impose donc plus de se ruiner et peut participer de l'économie circulaire donnant une deuxième vie aux produits électroniques et réduire leur empreinte carbone.