Black Legend : un RPG stratégique au XVIIe siècle annoncé en vidéo

Le studio indépendant Warcave vient de dévoiler aujourd'hui Black Legend, un jeu de rôle et de stratégie au tour par tour prenant place au XVIIe siècle, dans un monde tout de même fantastique où l'alchimie et la magie sont très présentes. Le titre est attendu sur toutes les consoles, et voici une première bande-annonce :

Black Legend permettra ainsi de contrôler une escouade de mercenaires afin d'aider les habitants de la ville de Grant face à un culte de fanatiques. Les environnements s'inspirent des Lowlands, en Écosse, et les joueurs découvriront l'histoire de Mephisto, un alchimiste à l'origine du culte. Les joueurs auront accès à du matériel d'alchimie pour maîtriser les humeurs et les combiner dans des attaques, avec également 15 classes jouables à débloquer, chacune ayant ses propres compétences. Le titre inclura plusieurs modes de jeu, pour ceux voulant juste une expérience tranquille ou un défi plus corsé.

Black Legend est attendu en début d'année 2021 sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, mais également sur PlayStation 5 ainsi que sur les Xbox Series X et S.