Black State : encore du gameplay ultra réaliste pour le shooter inspiré des Metal Gear Solid

Le développeur indépendant stambouliote Motion Blur Studio planche actuellement sur Black State, un jeu de tir à la troisième personne inspiré de Metal Gear Solid et Portal, mais également d'Uncharted et The Last of Us. Un titre qui nous plongera dans un monde futuriste avec des gadgets, des Robosapiens et des portes s'ouvrant sur des environnements totalement dépaysants, de quoi donner le tournis et quelques sueurs froides aux joueurs qui n'ont pas le sens de l'orientation.

Cette semaine, IGN dévoile une nouvelle bande-annonce de gameplay de Black State, à admirer ci-dessus. La séquence de jeu a été enregistrée à l'occasion du CES 2025 et est tirée d'une version alpha, elle ne représente donc pas forcément le jeu final, mais elle en met déjà plein la vie. Motion Blur Studio utilise pour rappel l'Unreal Engine 5 et a visiblement poussé tous les curseurs des réflexions en ray-tracing à fond. Côté gameplay, c'est quand même un simple jeu de tir à la troisième personne qui nous est proposé ici.

Malheureusement, il faut se contenter de ça pour le moment, Black State n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu sur PC. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez acheter Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 à partir de 35 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.