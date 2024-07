Black State : un jeu de tir photoréaliste entre MGS et Portal annoncé en vidéo

Motion Blur Studio, basé à Istanbul, vient de dévoiler cette semaine Black State, un jeu de tir et d'action à la troisième personne développé à l'aide de l'Unreal Engine 5. Le titre nous demandera de sauver des prisonniers et d'enquêter sur un évènement cataclysmique en suivant les ordres des Architectes, un mystérieux groupe de scientifique.

Le titre en met déjà plein la vue avec ses graphismes photoréalistes, mais c'est bien son gameplay qui étonne. Black State ressemble à la rencontre entre Metal Gear Solid et Portal. Les joueurs auront accès à divers gadgets pour se battre ou s'infiltrer, avec des combats au corps-à-corps contre les Robosapiens, Motion Blur Studio annonce déjà plus de 100 animations d'élimination et des face-à-face contre des boss. L'exploration se fera quant à elle via un système de portes, débouchant sur des environnements totalement différents, défiant la logique. Une exploration pleine de surprises et en temps réel, à condition sans doute d'avoir un bon SSD (des modèles sont disponibles sur Amazon, Cdiscount ou Fnac).

Kadir Demirden, CEO de Motion Blur Studio, affirme que cette première bande-annonce n'est que « la partie visible de l'iceberg », les développeurs ont visiblement encore de quoi nous étonner. Black State est attendu à une date encore inconnue, sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Quelques images sont à admirer sur la seconde page.