Blood Bowl III : le contenu saisonnier avec un Battle Pass détaillé en vidéo

Le modèle économique du live service séduit de plus en plus de studios, permettant de proposer du contenu additionnel aux joueurs tout en récupérant de l'argent au passage. Nacon et Cyanide ont ainsi décidé que Blood Bowl III aura son système de saisons avec un Battle Pass, tout cela est expliqué en vidéo :

Les studios rappellent d'abord que Blood Bowl III inclura au lancement 12 factions, soit déjà 4 de plus que dans le précédent volet. Tous les trois mois, au début de chaque saison, une nouvelle faction sera introduite, de même qu'un Blood Pass avec 50 paliers, dont certains gratuit. Il faudra cependant atteindre le dernier palier du Battle Pass pour débloquer gratuitement la faction de la saison, ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Comme dans Overwatch 2, les joueurs achetant le Blood Pass payant auront immédiatement accès à la faction.

Ce passe de combat permettra donc d'accéder à une faction, mais aussi à un tas d'autres contenus pour la personnalisation, des objets cosmétiques qui seront également proposés dans la boutique in-game contre des Warpstones, la monnaie virtuelle de Blood Bowl III. Du côté de la compétition, les joueurs pourront se lancer dans des parties classées avec un matchmaking en fonction du niveau de chacun, sans oublier des tournois et un système de ligues.

Avec tout cela, Nacon et Cyanide comptent faire vivre leur jeu le plus longtemps possible. La date de sortie de Blood Bowl III est fixée au 23 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, la version Nintendo Switch arrivera après. D'ici là, vous pouvez retrouver le second volet et ses extensions sur Gamesplanet.