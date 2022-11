Blood Bowl III : la date de sortie du jeu de sport tactique dévoilée en vidéo

Blood Bowl III a été dévoilé en 2020 par Nacon et Cyanide, il s'agit pour rappel d'un jeu de sport tactique au tour par tour mettant en scène les créatures issues de l'univers fantasy Warhammer de Games Workshop. Le titre s'est fait désirer pendant un long moment, il a eu droit à une bêta, mais nous avons désormais une date de sortie.

Blood Bowl III arrivera le 23 février 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une version Nintendo Switch est également prévue, mais elle arrivera plus tard, à une date encore inconnue. Le titre de Cyanide permet pour rappel d'incarner un coach et de créer son équipe composée d'humains, d'orcs, de nains ou encore d'elfes pour les diriger au tour par tour pendant les matchs. Des affrontements évidemment très violents, avec des coups de poing nécessaires pour gagner la partie.

12 factions seront présentes, dont 4 inédites, et les joueurs pourront aussi découvrir de nouveaux terrains aux règles uniques, des Star Players, des cheerleaders ou encore des statistiques de passes, sans oublier la présence de Jim & Bob aux commentaires. Côté modes, nous aurons droit à du Solo et du Multijoueur avec de nombreux éléments de personnalisation.

En attendant de découvrir Blood Bowl III en février prochain, vous pouvez retrouver le second volet à 17,99 € sur Gamesplanet.