Blood Bowl III : des chiffres pour la dernière bêta fermée, le jeu sera au Nacon Connect

Cyanide continue le développement de Blood Bowl III, son jeu de football américain avec des orcs. Cela passe par des phases de test, la troisième bêta fermée vient d'ailleurs de se terminer, le studio français partage donc une infographie pour résumer les exploits et les échecs des joueurs participants.

Plus de 10 000 joueurs ont ainsi eu l'occasion d'essayer Blood Bowl III lors de cette nouvelle bêta fermée, avec près de 24 000 touchdowns au compteur et plus de 26 000 fautes sifflées, au long de 35 000 heures de jeu en cumulé tout de même. Les développeurs détaillent :

Près de 11 000 coachs ont lancé leur équipe sur le terrain, totalisant 35 755 heures de jeu. Côté beaux gestes : 23 823 touchdowns ont été réalisés grâce aux stratégies des coachs, 2 668 passes ont été parfaitement exécutées et 216 933 tacles furent esquivés avec agilité (et chance). En parlant de chance, quelques coachs ont été peu gâtés : 752 réceptions de balle lamentablement ratées et 26 884 fautes (intentionnelles) sifflées par l’arbitre sous les vociférations de la foule. Les dés pèsent dans la balance, mais au final, elle penchera toujours du côté du plus fin tacticien ! Et la brutalité dans tout ça ? 224 194 blessures constatées, 4 618 joueurs sortis du terrain dans un cercueil et… 575 coéquipiers lancés sur plusieurs yards par des Ogres, des Trolls ou des Homme-Arbres. C’est aussi ça, Blood Bowl.

Mais surtout, Cyanide annonce que Blood Bowl III sera bien présent à la Nacon Connect ce jeudi 7 juillet. La petite présentation débutera pour rappel à 19h00 et le jeu de sport sera de la partie, peut-être avec une date de sortie précise ? Pour le moment, Blood Bowl III est attendu en 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le précédent opus à 17,99 € sur Gamesplanet.