Blood Bowl III : un troisième opus annoncé au travers d'une bande-annonce délirante

Chaud devant ! Nacon profite de la folie gamescom 2020 pour annoncer la venue de Blood Bowl III sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, de Nintendo et sur ordinateur. Pour information, il s'agit d'un jeu déjanté mélangeant sport et stratégie. Pour vous donner une idee de la bête, voici un petit résumé totalement... décalé !

Drôle, tactique, brutal, c’est BLOOD BOWL ! Respectant scrupuleusement les nouvelles règles du jeu de plateau, le jeu vidéo de football américain fantasy revient plus complet que jamais. Créez votre équipe et progressez pour emmener vos joueurs au sommet... et vos adversaires au cimetière.

Quoi de neuf pour ce troisième épisode ?

Mettez vos crampons, enfilez votre casque, ajustez vos épaulettes et votre plastron… Et glissez une dague acérée à votre ceinture (c’est réglementaire).

Blood Bowl 3 est un jeu de stratégie au tour-par-tour inspiré du football américain dans le monde fantasy de Warhammer où elfes, humains, orques et autres créatures se disputent le ballon à coups d’épaule, de poing, de pied, et d’armes plus ou moins létales et légales.

Votre équipe, vos choix !

Dans la peau du coach, vous devez donner des instructions à vos différents joueurs : entravez la progression de vos adversaires en les positionnant dans votre zone de tacle, mettez à terre ceux qui se dressent sur votre chemin et faites une percée jusqu’à la zone d’en-but adverse pour y écraser le ballon !

Toutes vos unités peuvent monter en expérience et obtenir des bonus de statistiques ou de nouvelles compétences. Prenez garde cependant : les blessures sont monnaie courante, surtout lorsque l’on a en tant qu’arbitre un gobelin peu attentif aux agressions caractérisées. Il est même possible que certains joueurs quittent le terrain les pieds devant, mettant un terme définitif à leur carrière…