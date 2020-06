Bloodstained: Curse of the Moon 2, le spin-off de la licence de Koji Igarashi s'offre une suite sur consoles et PC

Alors même que les joueurs attendaient la sortie de Bloodstained: Ritual of the Night, Koji Igarashi et Inti Create avaient sorti un spin-off 8 bits nommé Bloodstained: Curse of the Moon sur de nombreuses plateformes en 2018 grâce à l'argent du Kickstarter, qui a depuis eu droit à des éditions physiques en édition limitée. Les fans ont apprécié cette aventure, alors le créateur et le studio japonais ont remis ça avec une suite dévoilée lors de la New Game+ Expo au travers d'une première bande-annonce.

Les quatre personnages jouables de ce Bloodstained: Curse of the Moon 2 sont ainsi introduits par une voix off un peu trop rauque. En plus de l'épéiste Zangetsu, ce sont ainsi l'exorciste Dominique, le soldat Robert et Hachi, un corgi pilotant un mecha ! Chacun dispose de sa propre barre de PV et de ses propres capacités lui permettant de traverser les nombreuses salles de ce jeu d'action 2D voire d'utiliser des raccourcis, évidemment bourrées d'ennemis et pièges en tout genre, avec de gigantesques boss nous attendant au bout des différentes zones. Il sera toujours possible de changer de personnage à la volée, permettant de gérer chaque situation de la manière qui nous conviendra le mieux.

Côté scénario, plusieurs épisodes se débloqueront au fil de notre progression, permettant une narration non linéaire, tous étant nécessaires si vous souhaitez voir la véritable fin. Par ailleurs, deux styles de jeu différents seront disponibles, Vétéran et Casual, dont les seuls noms suffisent à les décrire, une simple attaque d'un ennemi avec le premier pouvant être mortelle, tandis que les vies seront illimitées avec le deuxième. Enfin, voici une description des quatre personnages et de leurs capacités :

Zangetsu Le protagoniste de Curse of the Moon 2 - un chasseur d'épée qualifié qui déteste les démons et toutes les personnes impliquées avec eux. Zangetsu a l'attaque la plus rapide de tous les personnages et des PV élevés, ce qui en fait un personnage fort et facile à prendre en mains. Il peut utiliser un boulet accroché à une chaîne, un charme magique et des armes secondaires à base d'essence de démon. Zangetsu peut également acquérir de nouvelles techniques pendant le jeu. Arme principale : Zangetsuto Elle a une courte portée, mais des attaques rapides, et est très facile à utiliser et efficace pour abattre les projectiles ennemis. Elle offre également le plus haut niveau de dégâts au fil du temps parmi tous les personnages. Arme secondaire : boulet et chaîne Zangetsu balance un boulet et une chaîne de haute puissance vers le haut pour une attaque anti-aérienne. Arme secondaire : charme magique Zangetsu lance un charme magique en diagonale vers le bas. Il crée une explosion en touchant le sol, infligeant des dégâts continus. Arme secondaire : essence de démon Zangetsu invoque la puissance démoniaque d'un masque diabolique, augmentant la puissance de son arme principale pendant une courte période. Dominique C'est une mystérieuse exorciste affiliée à l'église, qui déteste les démons et dont il est dit qu'elle en traque un en particulier... Son arme principale est une lance capable d'attaquer verticalement. Elle peut utiliser des armes secondaires de guérison et de résurrection pour soutenir ses alliés, et ses attaques polyvalentes ainsi que ses options de mouvement font d'elle une combattante compétente. Sa spécialité est de rebondir sur les ennemis pour atteindre les lieux hauts perchés. Arme principale : lance Une arme légèrement lente avec une longue portée, qui peut être projetée vers le haut et utilisée pour attaquer les ennemis sur les plateformes supérieures et détruire les projectiles en l'air. Capacités spéciales : saut en hauteur Le saut normal de Dominique est particulièrement élevé. Capacités spéciales : frappe verticale Elle peut projeter sa lance vers le haut. Combinez cela avec sa hauteur de saut pour attaquer les ennemis qui sont normalement hors de portée. Capacités spéciales : Hopping Strike Dominique peut tenir sa lance vers le bas en plein vol, ce qui lui permet de rebondir sur les ennemis. Cela ne fait cependant que peu de dégâts. Arme secondaire : plante de soin Jette une graine qui produit un fruit de guérison qui ne peut pousser que si la graine touche le sol. Arme secondaire : Electro Crawler Tire une boule de foudre qui se sépare lorsqu'elle entre en contact avec le plafond. Une fois séparées, elles transpercent les ennemis. Arme secondaire : vent ascendant Lance un tourbillon de vent qui avance. Si un ennemi est au-dessus, il s'élèvera rapidement pour l'attaquer. Arme secondaire: lance d'impact Projette une lance dans le sol, attaquant les ennemis dessous avant de la lancer haut dans les airs. Elle est très utile pour l'attaque et le mouvement. Arme secondaire : hymne de résurrection Activez-le pour faire revivre tous les alliés et restaurer complètement leurs PV. C’est une puissante arme secondaire qui disparaît après une seule utilisation. Robert C'est un ancien soldat qualifié avec une haine des démons et de la rancune envers l'église. Robert est un excellent tireur d'élite qui a combattu aux côtés de Zangetsu contre les démons. Il a trois armes secondaires qui supportent ses faiblesses physiques et une avec une puissance de feu extrême. Cependant, il n'a aucune capacité magique et une défense extrêmement faible. Arme principale : mousquet Tir un coup avec une portée incroyable. Cependant, sa puissance est faible et il laisse Robert vulnérable pendant une courte période. Il ne peut pas fendre le terrain ou les défenses ennemies et ne peut pas détruire les murs secrets. Capacités spéciales : se coucher / ramper Allongez-vous sur le sol pour éviter la plupart des projectiles ennemis. Robert peut également tirer dans cette position sur de petits ennemis et sous les boucliers ennemis. Capacités spéciales : Wall Kick Tenez-vous près d'un mur pour le saisir et descendre lentement. Robert peut alors sauter depuis cette position pour atteindre des points plus élevés. Arme secondaire : pertuisane Lance deux pertuisanes en diagonale vers le haut. Cette attaque est facile à utiliser et transperce les ennemis. Arme secondaire : grenade à main Lance une grenade à main qui roule sur le sol. Elle rebondira sur les murs, ce qui la rend utile pour attaquer les points faibles des ennemis. Arme secondaire : canon Drake Déclenche une explosion puissante, mais étendue. Cela fera reculer Robert et pourra être utilisé pour changer sa trajectoire de saut. Arme secondaire : foulard rapide Activez-le pour réduire considérablement le temps de recharge de Robert. Une fois activé, maintenez le bouton de tir pour tirer automatiquement. Hachi Hachi est un corgi gallois qui suit Zangetsu afin de rembourser une dette. Hachi a été utilisé par un alchimiste maléfique dans une expérience pour piloter un ensemble d'armures magiques. Avec les PV les plus élevés et une coque en fer, Hachi excelle sur le terrain et peut franchir certains obstacles sans subir de dégâts. Cependant, l'armure constitue une grande cible et Hachi ne possède pas d'armes offensives, donc certains ennemis peuvent poser un problème. Arme principale : armure magique Ses mouvements sont lents, mais son coup de poing est puissant et peut ignorer la garde ennemie. Hachi peut également utiliser ses jambes pour écraser les ennemis. Capacités spéciales : Death from Above Plongez d'en haut pour écraser les ennemis sous le pied. L'attaque traverse le sol et peut frapper des ennemis suspendus de l'autre côté. Capacités spéciales : Steam Hover Plane et peut se déplacer librement à gauche et à droite, très utile pour survoler un terrain dangereux et atteindre une prise sûre. Capacités spéciales : Wild Step L'armure de Hachi ignore tous les dommages environnementaux, à l'exception des pièges et de la lave. Arme secondaire : Invincible Iron Hachi chauffe l'armure magique pour devenir imperméable à presque tous les dégâts. Il consomme des WP au fil du temps.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 sortira sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam), reste à savoir quand. En attendant, vous pouvez retrouver de nombreux visuels en page suivante et découvrir Bloodstained: Ritual of the Night, vendu 24,87 € sur PS4 par Amazon.