Bloodstained: Curse of the Moon 2, un mode Boss Rush bientôt ajouté avec la mise à jour 1.2

À peine annoncé et déjà sorti, c'est le constat qui s'impose en ce qui concerne Bloodstained: Curse of the Moon 2, le dernier-né d'Inti Creates et du célèbre créateur Koji Igarashi. Déjà fort prometteur avec ses 7 personnages dont ceux du premier épisode et son mode coopératif, il va encore s'étoffer d'ici quelques jours, comme annoncé en vidéo par le studio hier, jour de son lancement.

Ainsi, le 16 juillet prochain, un mode Boss Rush va tout simplement faire son apparition une fois la mise à jour 1.2.0 téléchargée. La bande-annonce de ce dernier permet au passage de voir certains d'entre eux, à éviter si jamais vous ne souhaitez vraiment pas vous gâcher la surprise. Dans tous les cas, voici le changelog qui a été partagé dans le résumé de la vidéo :

Ajout du mode Boss Rush - Celui-ci se débloquera une fois que certaines conditions de jeu seront remplies, et sera ensuite accessible depuis l'écran titre.

- Celui-ci se débloquera une fois que certaines conditions de jeu seront remplies, et sera ensuite accessible depuis l'écran titre. Diverses corrections de bugs.

Espérons tout de même que la version physique récemment annoncée du côté de Limited Run Games bénéficie de tout le contenu sur son Blu-ray / sa cartouche lorsqu'elle sortira, car nous ne sommes pas à l'abri de voir d'autres mises à jour du genre dans les prochains mois à l'instar de ce qui a été fait avec Bloodstained: Ritual of the Night, disponible dès 29,99 € à la Fnac pour les intéressés.