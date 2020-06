Bloodstained: Curse of the Moon 2 déjà daté en vidéo, avec de la coop et le retour des personnages jouables du premier épisode !

En début de semaine, la New Game+ Expo a été l'occasion pour Koji Igarashi et Inti Creates d'annoncer Bloodstained: Curse of the Moon 2, une suite au spin-off en 8 bits qui proposera d'incarner 3 nouveaux personnages en plus de Zangetsu. Enfin, ça, c'était avant le BitSummit Gaiden ayant actuellement lieu sur la Toile. En effet, les développeurs ont partagé une nouvelle bande-annonce, qui en plus de nous dévoiler la date de sortie, sert à officialiser le retour des protagonistes du premier épisode !

Zangetsu, Dominique, Robert et Hachi seront donc accompagnés dans leur quête par Miriam (l'héroïne de Bloodstained: Ritual of the Night), Alfred, et Gebel, qui ont pour l'occasion été représentés sur le site officiel.

Miriam C'est une jeune femme dont le corps a été implanté avec des éclats par des alchimistes. La longue portée de son fouet, ainsi que ses armes secondaires que sont le poignard, la rapière, la hache et la faucille, est parfaite pour éliminer les ennemis les plus faibles. Elle dispose d'un saut assez haut et sa glissade lui permet d'accéder à des espaces restreints. Arme principale : fouet Bien que lent à attaquer, son fouet possède une portée incroyable. Elle est capable de frapper des ennemis en dehors de leur portée d'attaque. Capacité spéciale : saut en hauteur Miriam est capable de sauter plus haut sans aucune commande spéciale. Il est utile pour esquiver, se déplacer et attaquer. Capacité spéciale : glissade Miriam peut passer par des passages étroits. Cependant, ce n'est pas particulièrement rapide. Arme secondaire : poignard Lance un poignard droit devant. Leur puissance d'attaque est faible, mais les poignards peuvent être lancés rapidement sans consommer beaucoup de points d'armes. Arme secondaire : rapière Jette trois rapières en diagonale vers le haut. Avec une bonne visée, les trois lames peuvent se connecter pour de gros dégâts. Arme secondaire : hache Bien que sa portée soit faible, elle délivre un coup puissant aux ennemis à courte distance. Arme secondaire : faucille Jette une faucille qui revient après un court instant. Elle perce les ennemis et les projectiles et restaure les points d'armes si elle est rattrapée au retour. Alfred C'est un alchimiste qui recherche le Liber Logaeth. Alfred utilise une puissante magie alchimique pour ses quatre armes secondaires. Parmi elles, sa magie spéciale de la foudre, Voltaic Ray, peut abattre les boss en un seul coup ! Son point faible est sa barre de vie particulièrement petite. Arme principale : baguette Alfred attaque avec une baguette, mais elle est courte et lente. Vous feriez mieux de trouver d’autres façons de vous battre. Arme secondaire : Burning Sphere Crée une barrière temporaire de flamme. Fonctionne bien dans des situations avec beaucoup de projectiles ennemis ou des ennemis à faible santé. Arme secondaire : Frostcalibur Tire une immense épée de glace directement vers l'avant. Tous les ennemis qu'elle touche seront gelés et pourront être utilisés comme plateformes. Les ennemis ne sont pas tout ce qu'elle peut geler... Arme secondaire : Voltaic Ray C'est le sort alchimique le plus puissant. Il attaque les ennemis à plusieurs reprises, mais sera difficile à trouver et à équiper. Arme secondaire : Soul Vision Produisez une copie d'Alfred en façade. Sa position peut être ajustée de haut en bas. Peut-être qu'elle a une utilité inattendue... Gebel Un jeune homme qui a également été implanté avec des éclats comme Miriam, il déteste les humains et les alchimistes. Bien que Gebel n'ait pas d'arme secondaire offensive, il utilise ses points d'armes pour activer sa capacité de vol. De plus, comme son attaque principale est dirigée vers le haut, il est naturellement compétent pour tout ce qui est d'effectuer un combat anti-aérien extrêmement puissant ! Parallèlement à sa force de frappe, il excelle à acquérir des objets et à voyager via les raccourcis. Arme principale : invocation des ténèbres LGebel attaque avec une énergie sombre en forme de chauve-souris se propageant en diagonale vers le haut. Arme secondaire : Immortal Metamorphosis Gebel transforme son corps en chauve-souris vitrail, lui permettant de voler dans toutes les directions. Capacité spéciale : Siphon Blood Il s'agit de l'attaque de Gebel pendant sa transformation. C'est un tacle horizontal qui inflige des dégâts aux ennemis et restaure légèrement les PV de Gebel. Capacité spéciale : ascension rapide Gebel peut dépenser des Points d'Arme pour s'élever rapidement pendant qu'il est transformé, utile pour la fuite et le mouvement. Capacité spéciale : annuler la métamorphose Annule la transformation et ramène Gebel à la normale.

Autre bonne nouvelle, les amateurs de jeu en coopération pourront parcourir l'aventure à deux en local via une deuxième manette. Le gameplay s'adaptera en conséquence, permettant de ranimer notre coéquipier, se téléporter près de lui et nous transformer en mascotte qu'il peut contrôler avec de nouvelles attaques à la clé, et ce sans compter les combos avec ce roster désormais composé de 7 personnages différents.

Si tout cela vous excite, sachez que la date de sortie de Bloodstained: Curse of the Moon 2 est fixée au 10 juillet 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam) à l'internationale, au prix de 14,99 €.