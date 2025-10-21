BON PLAN : Astérix & Obélix : Mission Babylone en précommande physique avec un jeu offert, ils sont fous ces Gaulois !

Un peu de gameplay et une belle offre pour certains acheteurs





Cet été, Microids a dévoilé sans trop en montrer un nouveau jeu mettant en scène nos amis les Gaulois, une aventure qui les mènera en Orient et aura pour titre Astérix & Obélix : Mission Babylone. Récemment, une courte vidéo postée sur les réseaux nous a montré en mouvement le rendu de ce jeu de plateforme développé par Balio Studio, dont la sortie est relativement proche.

Astérix & Obélix reviennent le 30 octobre dans Mission Babylone ! ✨



Et pour fêter ça, les premiers acheteurs sur Switch et PS5 recevront gratuitement le jeu Baffez-les tous ! ???? pic.twitter.com/Aqk6VzxnFF — Microids (@Microids_off) October 13, 2025

Les premiers acheteurs se procurant l'édition physique auront droit à un beau cadeau, du moins s'ils ne sont pas des aficionados de la licence et l'ont donc déjà, à savoir le jeu de 2021 Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !. Si nous en croyons l'infographie ci-dessous, il devrait être sur le Blu-ray du jeu PS5, puisqu'il est précisé qu'un code sera fourni sur Switch. Et si cela ne vous suffit pas, voyons où il est possible de l'obtenir à petit prix.

Où précommander Astérix & Obélix : Mission Babylone à pas cher ?





Étonnamment, il semble que Microids pratique une différence tarifaire entre le physique et le numérique, puisqu'aussi bien sur le PlayStation Store que l'eShop, le prix affiché est de 34,99 €, avec de plus une réduction de 10 % jusqu'au lancement l'abaissant à 31,49 €. Pour autant, il est possible de le trouver encore un peu moins cher en boîte.

La date de sortie d'Astérix & Obélix : Mission Babylone est pour rappel fixée au 30 octobre sur PS5 et Switch, mais aussi sur Xbox Series X|S et PC, plateformes sur lesquelles il n'y aura que du dématérialisé et où les tarifs ne sont toujours pas affichés à l'heure où nous écrivons ces lignes.