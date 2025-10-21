Actualité
Astérix Obélix Mission Babylone 01 29 07 2025

BON PLAN : Astérix & Obélix : Mission Babylone en précommande physique avec un jeu offert, ils sont fous ces Gaulois !

par
Source: Microids

Du gameplay de ce platformer mettant en scène Astérix et Obélix a également été diffusée, de quoi donner envie ?

Un peu de gameplay et une belle offre pour certains acheteurs

Cet été, Microids a dévoilé sans trop en montrer un nouveau jeu mettant en scène nos amis les Gaulois, une aventure qui les mènera en Orient et aura pour titre Astérix & Obélix : Mission Babylone. Récemment, une courte vidéo postée sur les réseaux nous a montré en mouvement le rendu de ce jeu de plateforme développé par Balio Studio, dont la sortie est relativement proche.

Les premiers acheteurs se procurant l'édition physique auront droit à un beau cadeau, du moins s'ils ne sont pas des aficionados de la licence et l'ont donc déjà, à savoir le jeu de 2021 Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !. Si nous en croyons l'infographie ci-dessous, il devrait être sur le Blu-ray du jeu PS5, puisqu'il est précisé qu'un code sera fourni sur Switch. Et si cela ne vous suffit pas, voyons où il est possible de l'obtenir à petit prix.

Astérix Obélix Mission Babylone offre premiers acheteurs physique 21 10 2025

Où précommander Astérix & Obélix : Mission Babylone à pas cher ?

Étonnamment, il semble que Microids pratique une différence tarifaire entre le physique et le numérique, puisqu'aussi bien sur le PlayStation Store que l'eShop, le prix affiché est de 34,99 €, avec de plus une réduction de 10 % jusqu'au lancement l'abaissant à 31,49 €. Pour autant, il est possible de le trouver encore un peu moins cher en boîte.

Astérix & Obélix : Mission Babylone

Édition Standard (prix de base : 44,99 €)

La date de sortie d'Astérix & Obélix : Mission Babylone est pour rappel fixée au 30 octobre sur PS5 et Switch, mais aussi sur Xbox Series X|S et PC, plateformes sur lesquelles il n'y aura que du dématérialisé et où les tarifs ne sont toujours pas affichés à l'heure où nous écrivons ces lignes.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
