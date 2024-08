BON PLAN : un FPS dans une URSS fictive à prix réduit

Après des années de développement, Mundfish a enfin lancé en février 2023 Atomic Heart, un jeu de tir à la première personne qui nous plonge dans une URSS dystopique. Un FPS avec de nombreuses qualités, mais également quelques défauts, cela ne lui a pas empêché de très bien se vendre.

Si vous étiez passé à côté, c'est le moment de vous rattraper, Atomic Heart est disponible contre 17,49 € à la Fnac. Il s'agit de l'édition physique PlayStation 4, mais le titre bénéficie d'une mise à jour gratuite si vous jouez sur PS5.

Bienvenue dans un monde utopique, où la perfection côtoie le merveilleux, et où les humains vivent en harmonie avec leurs serviteurs robots qui suivent leurs ordres avec loyauté et indéfectible enthousiasme.

Enfin ça, c’était hier.

Surenchères technologiques et expériences secrètes ont engendré dans l’ombre des créatures mutantes, des machines gigantesques et des robots surpuissants qui se rebellent subitement contre leurs créateurs. Et Il n’y a plus que vous pour les arrêter.

Armé de votre gant de pouvoirs, de votre arsenal d’armes blanches et de votre artillerie à la pointe de la technologie, lancez-vous dans des affrontements explosifs et mortellement nerveux. Analysez les forces et faiblesses de vos adversaires et adaptez votre style de combat. Combinez les éléments, utilisez l’environnement et améliorez votre équipement pour surmonter tous les obstacles et accomplir votre mission.

Un monde utopique aussi déjanté que sublime

Des combats viscéraux et spectaculaires qui ne laissent aucun droit à l’erreur

Détruisez machines et mutants à l’aide de vos pouvoirs et armes de pointe

Améliorez votre arsenal et équipement

Atomic Heart sur PS4 à 17,49 € au lieu de 34,99 € (- 50 %) à la Fnac