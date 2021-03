BON PLAN chez Amazon : le casque Sennheiser GSP 600 profite d'une belle promotion

Sorti il y a presque trois ans, le GSP 600 de Sennheiser est aujourd'hui une véritable référence pour tous les joueurs à la recherche d'un casque haut de gamme et de bonne facture à moins de 300 €. Bonne nouvelle, Amazon propose en ce moment le casque à -30 % soit un prix de 174,28 € au lieu de 249,00 €.

Testé l'année dernière par notre équipe, le casque de chez Sennheiser avait alors reçu la très bonne note de 16/20, son seul défaut étant son poids et son gabarit pas forcément adaptés à tout le monde. Le son, domaine d'excellence de Sennheiser, s'en sort évidemment très bien, autant au niveau de l'équilibration que de la spatialisation. Un de ces autres atouts est d'être totalement plug and play grâce à l'utilisation d'un simple câble Jack 3.5 évidemment compatible avec toutes les consoles, mobiles et bien sûr avec l'Oculus Quest 2.

C'est donc un excellent casque que nous retrouvons en promotion chez Amazon pour seulement 174,28 € au lieu de 249,00 €.