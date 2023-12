BON PLAN sur GOG.com : un excellent jeu de plateforme roguelike offert pour Noël

GOG.com a lancé la semaine dernière ses Soldes d'Hiver 2023, la plateforme de jeux sans DRM propose comme à son habitude de récupérer des titres sans rien débourser. C'est Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager qui a ouvert le bal, suivi par Lost Ruins, place désormais à un nouveau jeu gratuit.

Caveblazers est actuellement offert sur GOG.com, jusqu'au 25 décembre prochain, 15h00. Il s'agit d'un jeu de plateforme et d'action roguelike dont voici une présentation complète :

Caveblazers est un roguelike de plate-formes rempli d’action qui se déroule dans un monde fantastique. Toutes vos parties seront uniques grâce à l’exploration de niveaux générés procéduralement ainsi que d'une énorme quantité d’objets, d’armes et d’équipements à découvrir.

Le jeu prend place dans une grotte fraîchement découverte duquel il est dit qu’elle abrite un "pouvoir inimaginable". Vous jouez un aventurier ayant pour but d'explorer la grotte et de trouver les richesses qu'elle cache. Cependant, vous n’êtes pas tout seul...

En plongeant toujours plus profondément dans la grotte, vous découvrirez de nouvelles zones à explorer, de nouvelles armes et de nouveaux monstres à affronter.

Des personnages intelligents !

Tout au long de votre voyage, vous rencontrerez des personnages dotés d'une IA. Certains seront amicaux, d'autres hostiles. Nous utilisons un système avancé de recherche de chemins qui permet aux personnages amicaux de vous suivre où que vous allez et aux personnages hostiles de vous traquez qu'importe où vous vous cachez. Il n'y a pas d'échappatoire alors soyez sur vos gardes !

Roguelike et Plate-formes !

Caveblazers est un jeu de plate-formes moderne qui possède plusieurs éléments de jeux Roguelike et RPG comme la mort permanente, des potions à effets aléatoires, un système d'inventaire similaire aux RPG ainsi qu'une flopée d'objets, d'équipements et d'améliorations !

Des courses quotidiennes !

Chaque jour une nouvelle aventure sera générée ! Elle sera la même pour tout le monde et vous n'aurez qu'une seule chance ! Ces courses vous donne quelques objets ainsi que divers traits.

Des combats épiques de boss !

Entre chaque zone se trouve un boss. Chaque boss est unique et nécessite une stratégie différente pour être vaincu. Les boss sont généralement des monstruosités gigantesques avec des barres de vie s'étendant sur tout l'écran. Bonne chance !

Des tenues à tire-larigot !

Une panoplie d'objets à débloquer tel que des chapeaux, tuniques, vestes, robes et bien d'autres! Ou avez-vous peut être envie de vous déshabiller et de pénétrer dans les grottes dans le plus simple appareil ? À vos risques et périls !

Des combats excitants !

Souvent négligé dans d'autres rogue-like modernes, Caveblazers essaye de s’écarter des systèmes de combat simplistes en y ajoutant des mécaniques rapides, fluides et amusants, accentués par des effets de sang continuels et brutaux.

Des défis !

Et si tout cela ne vous suffisait pas, Caveblazers comporte de nombreux défis qui raviront les joueurs les plus chevronnés pour une expérience toujours plus difficile. Ces défis récompensent les joueurs avec de nouveaux objets, armes et avantages !