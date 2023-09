BON PLAN sur GOG.com : c'est l'heure des Videospielsonderangebotsfeier-Sale

Rassurez-vous, nous ne parlons toujours pas allemand, au contraire de GOG.com, qui célèbre pendant quelques jours les jeux vidéo développés en région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), avec les Videospielsonderangebotsfeier-Sale, ce qui signifie « Célébration de l'offre spéciale sur les jeux vidéo » d'après Google Traduction.

Pendant une semaine, ce sont donc un tas de jeux germanophones qui sont en promotion sur GOG.com. Nous retrouvons évidemment les titres de Daedalic Entertainment (Deponia, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Blackguard) et d'Assemble Entertainment (FAR: Lone Sails, Lesiur Suit Larry, Pizza Connection) mais aussi un tas d'autres jeux comme Everspace, Drakensang, Dorfromantik, Monster Boy and the Cursed Kingdom ou encore Bridge Constructor.

Les Videospielsonderangebotsfeier-Sale vont jusqu'à - 90 % et sont à retrouver sur GOG.com, jusqu'au 18 septembre prochain. Et les Soldes d'Automne 2023 sont également encore en cours jusqu'à ce soir.