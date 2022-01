BON PLAN sur GOG.com : les Soldes du Nouvel An sont lancés

C'est toujours le bon moment pour des jeux en promotion sur ordinateurs, et quelques semaines seulement après les Soldes d'Hiver, GOG.com lance aujourd'hui les Soldes du Nouvel An 2022. Les joueurs peuvent donc retrouver plus de 2 500 jeux et extensions avec des réductions allant jusqu'à -90 %.

Bien évidemment, la liste des titres concernés par cette offre est longue, mais GOG.com partage une petite sélection de jeux incontournables en promotion :

Vous pouvez retrouver l'intégralité des offres directement sur GOG.com. Les Soldes du Nouvel An sont actifs jusqu'au 31 janvier 2022, à 15h00.