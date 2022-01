BON PLAN : Iratus: Lord of the Dead, le RPG au tour par tour dans un univers de fantasy, gratuit pendant quelques heures

Après Shadow Tactics: Blades of the Shogun, I Have No Mouth, and I Must Scream et X-Morph: Defense Complete Edition, GOG.com nous offre un dernier jeu en marge de ses Soldes d'Hiver. Vous avez jusqu'au 5 janvier 2022 à 15h00, heure de fin des promotions de l'opération, pour récupérer Iratus: Lord of the Dead, le jeu de rôle au tour par tour de Unfrozen et Daedalic paru en 2020.

Pour le résumé officiel et le lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Iratus: Lord of the Dead Dans Iratus, vous combattez dans le camp des forces des ténèbres et incarnez le nécromancien éponyme, récemment libéré après des millénaires d'emprisonnement. Vous contrôlez une armée obéissante de morts-vivants : squelettes, zombies, banshies et autres guerriers non morts. Créez vos soldats à la manière d'un nécromancien, c'est-à-dire avec des morceaux du cadavre des ennemis que vous avez massacré ! Agrandissez et améliorez votre repaire souterrain. Rendez vos serviteurs plus forts à l'aide de rituels secrets. Explorez des couloirs tordus et des catacombes et affrontez des mineurs manipulés par des alchimistes, des nains cupides et des mercenaires corrompus. Aidez Iratus à retrouver son ancienne puissance, puis à l'éclipser. Avec lui, battez les forces du bien et instaurez un royaume de mort éternelle sur Terre ! La variété inouïe d'options tactiques et stratégiques fait d'Iratus un véritable délice pour les amateurs de rogue-like. Vous jouez du côté du mal, incarné par le nécromancien Iratus !

Agrandissez et améliorez votre repaire souterrain.

Vous vous fabriquez des serviteurs à l'aide de parties du corps des ennemis que vous avez vaincus.

19 types de serviteurs obéissants : zombies, vampires, squelettes, momies, banshies et plus encore !

Un système de combat avancé : pour gagner, vous devez connaître les forces et les faiblesses de vos troupes comme de vos ennemis.

Iratus peut tuer ses ennemis par magie ou par la violence, mais aussi en siphonnant leur santé mentale !

Chaque serviteur possède six compétences uniques. Vous pouvez donc commander presque une centaine de compétences.

Quatre arbres de talents qui modifient la façon dont vous jouez : Alchimie, Magie, Rage et Destruction.

Éléments de jeu rogue-like : les serviteurs qui meurent disparaissent pour toujours et les sauvegardes sont automatiques, rendant chaque choix irréversible.

Des graphismes 2D détaillés et une atmosphère lugubre de dark fantasy.

Plusieurs niveaux de difficulté pour satisfaire chaque type de joueur, du novice au vétéran.

Iratus est doublé par le légendaire comédien Stefan Weyte, célèbre pour son rôle de Caleb dans la série de jeux cultes Blood !

Et vous avez donc jusqu'à demain pour profiter des plus de 3 500 réductions proposées dans le cadre des Soldes d'Hiver sur GOG.com.



