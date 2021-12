BON PLAN sur X-Morph: Defense Complete Edition, le tower defense nouvelle génération offert chez GOG.com

Les cadeaux offerts par GOG.com en ce moment ne sont pas du niveau de ceux de l'Epic Games Store, mais ils font quand même plaisir. Après Shadow Tactics: Blades of the Shogun et I Have No Mouth, and I Must Scream, c'est un autre titre assez récent qui peut être téléchargé gratuitement pendant 48 heures.

Il s'agit de X-Morph: Defense, savant mélange entre shooter et tower defense paru en 2017 grâce à EXOR Studios. Ce jeu de tir original est de plus livré en Complete Edition avec ses mini-campagnes European Assault, Survival of the Fittest et Last Bastion, et même son OST au format numérique.

X-Morph: Defense Complete Edition Quand le shooter à défilement vertical rencontre le tower defense. Vous incarnez les X-Morph, une espèce extraterrestre bien décidée à voler les ressources de la Terre. Sélectionnez les différents types de tours extraterrestres dans le mode construction, ou jetez-vous dans la bataille ! Construisez des labyrinthes pour piéger l'ennemi dans un décor aux possibilités stratégiques infinies. Détruisez les immeubles et les ponts pour consolider votre défense, ou juste pour le plaisir des yeux! Profitez d'un large choix d'armes extraterrestres, et utilisez des stratégies de défense inédites. Shooter et tower defense Votre objectif est de défendre les X-Morph des vagues humaines ennemies. Chaque nouvelle vague est précédée d'une phase de préparation durant laquelle le joueur peut vérifier quels types d'ennemis vont l'attaquer, et observer leur parcours. Cette phase est illimitée dans le temps, le joueur peut donc soigneusement préparer sa défense, ou choisir de combattre immédiatement et de placer des tours durant le combat si nécessaire. L'une des fonctionnalités clés du jeu est la possibilité de construire des tours pratiquement partout sur la carte, et ainsi de baliser le chemin de l'ennemi en reliant les tours entre elles grâce à des barrières laser. Le joueur peut choisir de construire de longs labyrinthes reliant des tours basiques, ou de placer des tours avancées, qui sont aussi plus efficaces selon la nature de l'ennemi. Les tours avancées se spécialisent en fonction du type d'ennemi. Ainsi, les tours de feu sont idéales pour détruire des unités terrestres qui se déplacent rapidement, les tours d'artillerie pour faire face à d'importants groupes d'ennemis lents, et le laser anti-aérien pour abattre les bombardiers lourds. En tant que combattant X-Morph, vous pouvez attaquer directement les unités ennemies avec un arsenal d'armes variées. Vous avez la possibilité de prendre quatre formes différentes selon la nature de la menace. Chaque forme possède une attaque de base et un mode spécial attaque chargée. Plasma, la forme la plus répandue, est efficace dans la destruction des unités aériennes et terrestres. Bombardier de la matière noire est parfait pour anéantir des groupes d'unités au sol. Il peut aussi ralentir le temps et lancer des bombes de matière noire capables de détruire des bâtiments. Déchiqueteur est spécialisé dans l'anéantissement d'importants groupes d'unités aériennes humaines, et permet de dégager la voie dans le ciel. Enfin, Laser est idéal pour faire fondre d'importantes unités individuelles. Il est également capable de charger une anomalie gravitationnelle qui engloutit les plus petites unités ennemies. La diversité des armes et des ennemis, ainsi que le dynamisme d'un décor entièrement destructible offrent une expérience de jeu de tir d'arcade unique. Décors destructibles Un soin particulier a été apporté aux décors du jeu, qui sont presque totalement destructibles. Clôtures minuscules, immenses gratte-ciels, ponts et bâtiments peuvent être détruits en reproduisant les effets réels de la physique. Les destructions ont non seulement un effet visuel, mais elles peuvent aussi modifier de manière significative la nature du champ de bataille. L'association de décors dynamiques, de barrières laser et du calcul en temps réel des chemins ennemis, permet des scénarios de jeu inédits. Mecha humain Les êtres humains cherchent désespérément à défendre leur territoire. Pour ce faire, ils ont créé des machines de guerre mécaniques grandes comme des immeubles pour se battre les uns contre les autres, et ils comptent désormais s'en servir pour anéantir les X-Morph. Chaque combat de boss est unique et modifie considérablement le décor de jeu. Des villes entières risquent d'être rayées de la carte. Coop en écran partagé X-Morph: Defense propose un mode coop en écran partagé. Toutes les missions bénéficient d'un scénario différent conçu spécialement pour le jeu en coopération. Les ennemis attaquent en nombre et depuis des directions variées, et la coopération est essentielle pour l'emporter. Dans ce mode, différentes configurations sont possibles : un joueur peut se concentrer sur l'optimisation du placement des tours, pendant que l'autre tire sur l'ennemi, ou les deux joueurs peuvent concentrer leurs tirs sur les ennemis les plus coriaces.

Pour mémoire, un dernier jeu gratuit encore inconnu sera offert à partir du 3 janvier 2022 dans le cadre des Soldes d'Hiver.

Lire aussi : BON PLAN GOG.com : 3 500 jeux en promo pour les Soldes d'Hiver, un jeu de stratégie offert et 2 titres rétro sur le retour pour fêter ça