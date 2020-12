BON PLAN NVIDIA GeForce RTX 3090 Founder Edition de nouveau en stock et cela risque de partir vite !

La NVIDIA GeForce RTX 3090 est la plus puissnate des cartes graphiques et elle offre des performances de niveau TITAN. Optimisée par Ampere, l'architecture NVIDIA RTX de seconde génération, cette carte graphique haute technologie est dotée d'une multitude de coeurs RT et Tensor. En rupture de stock depuis un certain temps, elle revient aujourd'hui chez LDLC qui est devenu le distributeur officiel des produits de la marque. Affichée au prix de 1549 euros, elle est bien moins chère que tous les autres modèles dits « Custom ». A noter, Call of Duty : Black Ops Cold War est offert.

NVIDIA GeForce RTX 3090 FE Désignation NVIDIA GeForce RTX 3090 Marque NVIDIA Modèle 900-1G136-2510-000 Garantie commerciale 2 ans vendeur Mémoire 24 Go GDDR6X Sorties HDMI/Tri DisplayPort Slot PCI Express Prix 1 549 € Bonus Call of Duty : Black Ops Cold War

Si votre budget est moins important, vous pouvez toujours vous tourner vers des Nvidia GeForce RTX 3060 TI qui se trouvent à partir de 419 €.