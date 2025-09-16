BON PLAN : le PC portable gaming Erazer Crawler E30e à moins de 425 € !

L'Erazer Crawler E30e en promotion





C'est la rentrée et, comme chaque année, de nombreux revendeurs lancent des promotions sur les PC. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable capable de faire tourner de nombreux jeux vidéo, Cdiscount affiche une grosse réduction sur Crawler E30e d'Erazer, équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2050 et d'un processeur Intel Core i5-12450H.

Un PC portable gaming à moins de 425 €





Habituellement affiché à 611,10 € chez le revendeur, l'Erazer Crawler E30e est actuellement vendu 424,99 € sur Cdiscount ! Il n'a certes pas une grosse configuration capable de faire tourner les récents AAA avec les réglages au maximum, mais son petit prix a de quoi séduire.

Découvrez le PC portable gaming ERAZER CRAWLER E30e :



Écran 15,6" FHD, Intel i5 12450H, 8Go de RAM, SSD 512Go, RTX 2050. Puissance et fluidité pour vos jeux préférés. Clavier AZERTY inclus, prêt pour une expérience de jeu immersive. (Système d'exploitation non inclus). Écran : 15,6” FHD ;

Processeur : i5-12450H (2,0 GHz - 45W) ;

RAM : 8 Go ;

Stockage principal : 512 Go ;

Carte graphique : RTX 2050 ;

Clavier : AZERTY ;

PC fournis sans système d'exploitation. PC portable gaming ERAZER CRAWLER E30e à 424,99 € sur Cdiscount