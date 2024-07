BON PLAN : une adorable exclu Switch à petit prix

Avoue-le, les jeux exclusifs à la Switch baissent rarement de prix, c'est bien dommage pour les joueurs qui n'ont pas entre 45 et 60 € à mettre dans une cartouche, qu'importe la qualité du titre. Alors quand une belle exclusivité est en promotion, comme aujourd'hui, c'est le moment de se faire plaisir.

Pikmin 4 est affiché à 29,99 € chez Boulanger, une réduction de - 50 % par rapport à son prix de vente habituel.

EXPLOREZ UNE PLANÈTE INCONNUE

Suite à un atterrissage en catastrophe sur une planète aussi mystérieuse qu'éloignée, un groupe de voyageurs de l’espace attend désespérément l’arrivée des secours. Saurez-vous être à la hauteur pour cette mission ? Suivez la trace de leurs signaux de détresse et aventurez-vous sur une planète inconnue peuplée d'étranges créatures.

Heureusement, certaines d’entre elles sont amicales ! Rencontrez les Pikmin : ces vaillantes créatures sont peut-être petites par la taille, mais leur nombre fait leur force. Faites-les pousser, rassemblez-les et guidez-les pour relever toutes sortes de défis.

Explorez votre environnement, partez à la chasse au trésor dans de vastes zones ouvertes, affrontez des créatures sauvages, résolvez des énigmes et portez secours aux voyageurs perdus.

UN ADORABLE COMPAGNON CANIN

L'adorable chien sauveteur Otchin est aussi de l'aventure. Ce fidèle compagnon peut détruire des obstacles, déplacer des objets lourds et vous porter, vous et les Pikmin, tandis qu'il vous accompagne dans vos pérégrinations.

Otchin peut aussi apprendre à sauter, à nager ou encore à charger rapidement les ennemis. Avec son aide ainsi que celle des Pikmin, aucun défi ne sera trop grand pour vous !

RENCONTREZ LES PIKMIN !

Les Pikmin peuvent avoir différentes formes, tailles et couleurs. Faites appel à leur sens de la coopération et à vos talents de stratège pour surmonter les défis qui vous attendent.

Votre troupe ne peut comporter que trois types de Pikmin différents à la fois, choisissez bien lesquels emmener avec vous ! Ceux qui ne vous accompagneront resteront à l’abri dans l’Oignon, qui sert à la fois de nid et de vaisseau.

PARTEZ À LA CHASSE AU TRÉSOR !

Au cours de votre aventure, vous découvrirez des matériaux bruts qui peuvent servir à bâtir des ponts, à fabriquer de l’équipement utile, ainsi qu’à bien d’autres choses encore.

Tâchez aussi d’ouvrir l’œil pour tout ce qui brille ! Ces trouvailles sont des trésors qui contiennent du lumium, une source d’énergie précieuse. Utilisez-la pour améliorer la puissance de votre vaisseau afin d’accéder à de nouvelles zones de la planète.

Explorez et jouez à votre rythme, mais n’oubliez pas de rassembler vos Pikmin et de tous les ramener à votre vaisseau avant la tombée de la nuit !

EXPLOREZ DE MYSTÉRIEUSES GROTTES

Des énigmes retorses, des créatures étranges et des boss redoutables vous attendent dans les multiples grottes qu’abrite la planète. Le temps s’y écoule différemment, vous pourrez donc explorer leurs profondeurs à votre propre rythme, mais prenez tout de même garde, car l’Oignon ne pourra pas vous rejoindre là-dessous.

Heureusement, vous trouverez aussi dans certaines grottes de nombreux Pikmin sauvages prêts à vous aider. Explorez chaque niveau de ces dédales souterrains dans ses moindres recoins, mettez la main sur des trésors et portez secours aux éventuels naufragés.

Si les choses tournent mal, n’hésitez pas à retourner à la surface pour retenter votre chance un autre jour !

L’ART DE L’EFFICACITÉ

Mettez votre sens de l’organisation à l’épreuve dans les duels Dandori à relever en solo... ou face à un ou une adversaire, ensemble sur la même console.

Guidez vos Pikmin et collectez un maximum de trésors et de créatures dans le temps imparti.

Lorsque vous jouez à deux, faites la course pour récupérer des bonus et améliorer votre score, et collectez des capsules-surprises pour faire pleuvoir des éclairs ou des rochers sur votre adversaire. Que le ou la plus efficace gagne !