BON PLAN QUEST VR BUNDLE : promotion de fou avec jusqu'à 200 € d'économies sur des jeux Oculus Quest !

Il y a des promotions qui font plaisir et le bon plan du jour proposé par Fanatical ne peut qu'en faire partie. En effet, avec les 18 titres Oculus Quest disponibles pour cette opération dénommée « Build Your Own Quest VR Bundle » (« créez votre propre Quest VR bundle »), il est donc possible d'en créer un avec 9 jeux (55,55 €), 6 jeux (33,25 €) ou 3 jeux (22,25 €). Tous les jeux sont compatibles avec les Quest 1 et 2 sauf Anshar 2, qui ne fonctionne qu'avec le Quest 2. Cette promotion est disponible jusqu'à épuisement des stocks de clés.

Voici la liste des dix-huit jeux disponibles pour créer son propre bundle. Pour rappel, vous pouvez en choisir 3, 6 ou 9. Vous trouverez aussi leur description ainsi que le lien vers le store officiel (pour voir le trailer ou les avis), mais c'est bien sur Fanatical qu'il faudra aller les acheter pour profiter des prix de dingue proposés.

Swarm (24,99 €) (914 Mo) (VOSTFR) (M) (4,9/5) - PEGI 3 (8 avril 2021)

Swarm est un jeu de tir au rythme rapide avec des sessions courtes, des mondes colorés et des classements compétitifs à l’échelle mondiale qui vous ramènent aux jours de gloire des jeux d'arcade. Death Horizon: Reloaded (19,99 €) (1,66 Go) (VOSTFR) (C) (4,5/5) - PEGI 16 (26 septembre 2019)

Jeu de tir à la première personne où survivre et tuer du zombie sont les principales activités. Zero Caliber: Reloaded (24,99 €) (2,7 Go) (anglais) (cloud-saving) (M) (4,2) - PEGI 16 (13 mai 2021)

Prenez vos armes préférées, personnalisez-les et vivez l'action comme vous ne l'avez jamais fait auparavant ! Grimpez les échelons pour débloquer une grande variété d'armes et d'accessoires (avec une physique réaliste !), grimpez, sautez, accroupissez-vous, tirez, rechargez et répétez. Préparez-vous à vivre une expérience immersive époustouflante ! A Fisherman's Tale (14,99 €) (2,12 Go) (français) (C) (4,7/5) - PEGI 7 (27 novembre 2019)

Incarnez Bob, une marionnette de pêcheur, qui vit seul dans une petite cabane en toute insouciance. Après avoir entendu un avis de tempête, vous devez monter en haut du phare et activer la lumière ! Mais en quittant votre cabane avec l'aide de mystérieux acolytes, vous vous rendez compte que ce qui vous attend dehors n'est pas du tout ce que vous croyiez... Puzzling Places (14,99 €) (281,7 Mo) (français) (cloud-saving) (C) - PEGI 3

Puzzling Places apporte un puzzle 3D relaxant et sain à la VR. Rassemblez des miniatures hyperréalistes de beaux endroits du monde entier. Entrez dans le flux méditatif d'énigmes et profitez de chaque lieu qui prend vie avec ses paysages sonores uniques et immersifs au fur et à mesure que vous les complétez. Down The Rabbit Hole (19,99 €) (1,24 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 7 (26 mars 2020)

Down the Rabbit Hole est une aventure en réalité virtuelle qui fait office de prologue au conte classique de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Vous y découvrirez une jeune fille à la recherche de son animal de compagnie, Patches, égaré dans le Pays des Merveilles. Vous la guiderez dans un monde mystérieux à la recherche de son compagnon. Anshar 2: Hyperdrive (19,99 €) (exclusivité Quest 2) (2,96 Go) (anglais) (C) - PEGI 7 (20 janvier 2022)

Prenez le rôle d'un pilote nouvellement enrôlé dans l'équipe la plus meurtrière de l'arsenal Ansharian. Amenez le combat au Nergal dans des batailles éblouissantes entre navires dans l'espace lointain et sur des surfaces planétaires luxuriantes. Traversez librement de grandes surfaces planétaires, évitez les débris spatiaux et les champs d'astéroïdes en pilotant votre vaisseau à l'aide de vos mains, en vue à la troisième ou à la première personne. Swords of Gargantua (24,99 €) (2,13 Go) (VOSTFR) (M) (4,1/5) - PEGI 12 (6 juin 2019)

Swords of Gargantua est un jeu d'action d'épée en réalité virtuelle que vous pouvez découvrir en mode solo ou en coopération en ligne avec jusqu'à 3 autres joueurs. Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey (19,99 €) (1,2 Go) (anglais) (cloud-saving) (C) (4/5) - PEGI 3 (20 mai 2021)

Bub et Bob vont avoir une surprise quand leurs vacances sur l'île vont prendre une tournure inattendue pour une aventure épique où les bulles vont éclater. Avec le même design joyeux, les mêmes personnages adorables et la même jouabilité intemporelle que ses prédécesseurs, Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey est la nouvelle évolution de la franchise classique de jeux de réflexion japonais, avec le plaisir immersif de la réalité virtuelle ! Traffic Jams (19,99 €) (917 Mo) (français) (C) (5/5) - PEGI 7 (08 avril 2021)

Dans ce jeu VR farfelu, contrôlez le trafic face à des situations délirantes en solo ou avec quatre amis non VR en mode « Party ». Après vos débuts dans une petite ville tranquille, les offres d'emploi affluent du monde entier. Guidez piétons effrontés, automobilistes impatients et autres météorites pour garder la route sous contrôle. Cela semble facile ? Détrompez-vous ! Ce jeu VR déjanté regorge de monstres, de catastrophes (plus ou moins) naturelles et de… « bowling fromager ». Mare (19,99 €) (905 Mo) (français) (C) (4/5) - PEGI 7 (7 janvier 2021)

Émergeant d'un sommeil sans rêves, vous vous réveillez inexplicablement sur les terres étranges de « Mare » sous les traits d'un mystérieux oiseau artificiel. Carly and the Reaperman (19,99 €) (457 Mo) (français) (cloud-saving) (C) (4,5/5) - PEGI 7 (15 avril 2021)

Incarnez Carly, morte récemment, courez et sautez pour vous frayer un chemin au travers d'incroyables défis de plateforme, ou enfilez le manteau du Faucheur et changez l'environnement autour de vous en temps réel pour offrir à Carly de nouveaux endroits à explorer, l'aider à éviter les obstacles dangereux et atteindre l'impossible. Carly et le Faucheur est une expérience coopérative de réalité virtuelle unique qui équilibre neurones et muscles pour ne faire qu'un, frayez-vous un chemin à travers les plateformes insidieuses des Enfers. Prison Boss VR (19,99 €) (713 Mo) (français) (C) (4,1/5) - PEGI 12 (3 décembre 2020)

Fabriquez des objets pendant la nuit… Le système d’artisanat du jeu utilise les contrôleurs de manière unique. Chaque recette consiste en une série de gestes que vous saurez bientôt faire a la perfection. Roulez des cigarettes, remplissez des bouteilles, cuisinez des gâteaux, sculptez du métal, fabriquez des cordes avec des bouts de tissus… et bien plus. Le jeu comprend 11 objets différents, créés à partir de 6 ressources de bases différentes. Wands (19,99 €) (670 Mo) (VOSTFR) (M) (4,1/5) - PEGI 3 (19 septembre 2019)

Wands est un FPS qui vous propose de livrer des duels magiques dynamiques contre d'autres joueurs en ligne. Dotez votre baguette d'une grande variété de sorts et affrontez d'autres Wielders pour la gloire, le pouvoir et la puissance dans les royaumes fantastiques de The Beyond. ForeVR Darts (9,99 €) (1,50 Go) (français) (cloud-saving) (C) - PEGI 3 (16 décembre 2021)

Équipez votre arsenal de plus de 50 fléchettes de différentes masses et dotées d'effets et d'attributs uniques, ainsi que de magnifiques empennages. Explorez 3 halls immersifs et choisissez parmi des milliers de chansons sur notre juke-box YouTube ou profitez de la sélection de chaque hall. Tentez le double out (501 et 301) en multijoueur public ou jouez tranquillement avec les règles 501, 301, 201 et 101 en mode solo, à plusieurs avec un casque ou dans une salle privée avec des amis. Créez ou rejoignez des salles multijoueurs publiques ou privées pour affronter des adversaires du monde entier. Créez des salles privées pour jouer avec vos amis ou vos proches en ligne ou à plusieurs avec un casque. Vous préférez jouer en solo ? Affrontez nos pros pour perfectionner vos lancers. Electronauts (14,99 € 19,99 € -25 %) (1,24 Go) (anglais) (C) (4,6/5) - PEGI 3 (6 juin 2019)

Créez de la musique, quel que soit votre niveau de compétence, car vous faites de la magie musicale dans cette expérience exclusive à la VR avec plus de 80 chansons de plus de 80 artistes de haut niveau à travers EDM, hip-hop, trap, et d’innombrables autres genre. Accounting+ (11,99 €) (1,9 Go) (VOSTFR) (C) (4,4/5) - PEGI 16 (3 juillet 2019)

Depuis combien de temps ces lunettes se pressent-elles dans ma chair ? Ce qui a commencé comme un petit jeu de jam entre William Pugh (The Stanley Parable), Dominik Johann (Minit) et Justin Roiland (Rick et Morty) est devenu une aberration de technologie déformée, de mondes étranges et de créatures étranges et dérangeantes. Star Shaman (19,99 €) (930 Mo) (VOSTFR) (C) (4/5) - PEGI 7 (22 octobre 2020)

Lancez des sorts à l'aide de la Shaman Sphere pour invoquer un large éventail d'armes et frayez-vous un chemin à travers des galaxies spectaculaires au rythme d'une bande originale de la French Touch.

