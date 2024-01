BON PLAN : un excellent Action-RPG récent en promotion

En 2019, Gunfire Games sortait Remnant: From the Ashes, un jeu d'action et de rôle à la troisième personne qui, malgré pas mal de petits défauts, avait réussi à séduire grâce à son mélange des genres et son univers. Le studio a remis ça l'année dernière avec une suite, bien meilleure.

Remnant 2 est déjà en promotion, il est affiché à 24,99 € sur PC, PlayStation 5 ou Xbox Series X|S chez Micromania. Une réduction de - 50 % pour ce titre très sympathique qui vaut le détour !

Remnant 2 est la suite de Remnant: From the Ashes, la révélation vidéoludique où les survivants de l'humanité sont confrontés à des créatures redoutables et des boss titanesques dans des mondes terrifiants. Jouez en solo ou en coop avec deux amis et explorez les profondeurs de l'inconnu pour mettre un terme au mal qui menace de détruire la réalité elle-même. Pour y parvenir, les joueurs devront compter sur leurs propres capacités et celles de leurs équipiers pour surmonter les défis les plus ardus et sauver l'humanité de l'extinction. Les combats intenses de Remnant - Le mélange à la fois frénétique et méthodique de combat au corps-à-corps et à distance du premier opus est de retour contre des ennemis retors et dans des combats de boss à grande échelle. Choisissez le bon équipement et les armes optimales en prévision des batailles qui vous attendent dans chaque biome. Les boss forceront les joueurs de haut niveau à faire équipe pour relever le défi et obtenir les meilleures récompenses.

- Une rejouabilité sans fin - Des donjons et zones générés de façon dynamique mettront à l'épreuve le courage des joueurs, même les plus aguerris, avec des quêtes savamment intriquées, des bonus, du craft et du butin. Chaque partie sera exigeante, variée et gratifiante, à mesure que vous vous tirez de situations désespérées. Les nombreuses histoires du jeu, imbriquées entre les différents mondes, encourageront l'exploration et les visites répétées.

