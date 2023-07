BON PLAN sur Steam : le Festival de l'Infiltration lancé avec Assassin's Creed, Hitman et un tas de jeux en promotion

En début d'année, Valve avait dévoilé son calendrier des futures promotions sur sa plateforme Steam, et entre les grosses périodes de soldes bien connues des joueurs PC, nous avons cette année droit à des festivals. La firme de Gabe Newell vient de lancer cette semaine le Festival de l'Infiltration, dont le nom est assez clair.

Pendant quelques jours, ce sont donc les jeux d'infiltration qui sont en promotion sur Steam, avec notamment plusieurs opus de la saga Assassin's Creed, Hitman 3, Sniper Elite 5, Dead by Daylight, Five Nights at Freddy's: Security Breach, Ghost Recon Breakpoint, The Elder Scrolls V: Skyrim, Batman: Arkham Knight, les Watch_Dogs, Thief Simulator ou encore Little Nightmares II. Il y a évidemment des titres en VR comme Espire 1: VR Operative, Sniper Elite VR, Nock: Hidden Arrow ou encore Rogan: The Thief in the Castle, de quoi se faire plaisir avec son casque de réalité virtuelle.

Le Festival de l'Infiltration est à retrouver directement sur Steam, jusqu'au 31 juillet prochain. Vous pouvez également retrouver des jeux PC en promotion toute l'année sur Gamesplanet.