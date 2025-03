BON PLAN : The First Berserker: Khazan en précommande à prix réduit

La semaine prochaine, Nexon et Neople lanceront The First Berserker: Khazan, un jeu de rôle et d'action de type Souls-like très attendu par les amateurs du genre. Le titre prend place dans l'univers de Dungeon & Fighter (DNF) et s'il vous intéresse, un revendeur propose de le précommander à prix réduit.

Habituellement affiché à 59,99 € dans les boutiques en ligne, The First Berserker: Khazan est disponible à 49,99 € sur Cdiscount, dans son édition physique PlayStation 5. Voici ce qu'il faut savoir sur le jeu, dont la date de sortie est fixée au 27 mars prochain.

Découvrez l'action brutale de The First Berserker: Khazan, un Action RPG hardcore qui se déroule 800 ans avant les événements de l'univers Dungeon Fighter Online (DNF). Explorez un vaste univers et parcourez le continent d'Arad pour découvrir l'histoire inédite du général Khazan. Maîtrisez un système de combat profond et immersif lors d'affrontements stratégiques contre une multitude d'ennemis et de boss. Oserez-vous suivre la voie du Premier Berserker et vous lancer dans la quête de vengeance de Khazan ?

LE PREMIER BERSERKER





Le Grand Général Khazan, injustement accusé de trahison, subit d'impitoyables tortures. Échappant de justesse à la mort, il forge une alliance inattendue avec Spectrelame, une entité spectrale qui lui confère des pouvoirs surnaturels. Suivez la quête vengeresse de Khazan et découvrez comment il est devenu le premier berserker de l'univers DNF.

UN GÉNÉRAL AGUERRI





Khazan excelle dans l'art du combat, maniant avec virtuosité un arsenal de lames duales, de lances et d'espadons. Collectez, améliorez et combinez ces armes avec différents ensembles d'armures pour créer votre style de combat unique. Développez les capacités de Khazan grâce à des arbres de compétences élaborés qui vous permettent de personnaliser votre approche et de vous spécialiser dans diverses techniques de combat. Bien que relevé pour les joueurs expérimentés, le jeu reste accessible grâce à deux niveaux de difficulté et une grande variété de mécaniques de combat.

DES BOSS LÉGENDAIRES





Khazan affronte des boss mémorables dans des combats épiques, chacun disposant de ses propres schémas d'attaque, faiblesses et capacités uniques. Ces affrontements intenses requièrent stratégie, précision et maîtrise du système de combat, nécessitant une adaptation constante. La versatilité de l'arsenal et des compétences de Khazan permet d'adapter vos tactiques pour triompher de chaque adversaire.

LA FUSION DE L'ANIMATION ET DU AAA





Les graphismes en cel-shading 3D de The First Berserker: Khazan donnent vie au monde d'Arad avec l'esthétique vibrante des films d'animation. L'essence de l'univers Dungeon and Fighter est réinventée grâce à une fusion unique entre un style cel-shading audacieux et des textures réalistes, créant une expérience visuelle saisissante.