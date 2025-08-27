BON PLAN : ce très bon Souls-like de 2025 est à prix réduit

The First Berserker: Khazan, un Souls-like apprécié





En mars dernier, Nexon et Neople lançaient The First Berserker: Khazan, un jeu de rôle et d'action de type Souls-like prenant place dans l'univers de Dungeon Fighter Online et DNF Duel. Un titre très bien accueilli par la critique avec 78/100 sur Metacritic, mais aussi par les joueurs (7,9/10 sur Metacritic et des évaluations « très positives » sur Steam).

Si jamais vous étiez passé à côté du jeu, The First Berserker: Khazan est actuellement en promotion, dans son édition physique PlayStation 5. Le jeu passe à 42,99 € sur Amazon et Cdiscount, voici tout ce qu'il faut savoir :

The First Berserker Khazan est un jeu qui adapte l'univers de DNF et s'intéresse à l'histoire d'Ozma et Khazan. Vous incarnerez le héros Khazan, l'ancêtre de tous les Slayers et celui qui a vaincu le Hismar le Dragon Berserk, cherchant à découvrir la vérité sur sa chute au sein de l'empire.

VOUS DEVEZ TOUT RÉCUPÉRER : Trouvez tous les ennemis potentiels, récupérez tout ce qui vous a été pris, vengez-vous et retrouvez l'honneur et la gloire qui sont vôtres.



42,99 € sur Cdiscount

