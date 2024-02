BON PLAN : un Tomb Raider pas comme les autres à tout petit prix

La franchise Tomb Raider, née chez Core Design, a connu de nombreux dérivés, notamment des jeux en vue isométrique, Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris. Ce dernier bénéficie en ce moment d'une belle promotion dans sa version physique PlayStation 4.

Lara Croft and the Temple of Osiris est disponible contre 9,99 € sur PS4 chez Amazon, le titre est évidemment rétrocompatible sur PS5. Si vous préférez jouer sur PC, le jeu est affiché à 14,99 € sur Gamesplanet.

Lara Croft and the Temple of Osiris, suite du jeu encensé par la critique Lara Croft and the Guardian of Light, propose pour la toute première fois de jouer à quatre en coopération avec Lara Croft. Les joueurs devront travailler de concert pour battre des hordes d’ennemis venus tout droit du royaume des morts égyptien, résoudre quantité d'énigmes complexes et déjouer des pièges mortels, au cours d'une histoire originale servie par des graphismes époustouflants. Au cours de cette épopée, les joueurs pourront mettre la main sur d'incroyables trésors et de puissants artefacts pour atteindre la gloire. Lara Croft and the Temple of Osiris se déroule au cœur du désert égyptien. Cette fois-ci, Lara va devoir s’associer avec son rival et chasseur de trésors, Carter Bell, mais aussi avec les dieux emprisonnés Horus et Isis, dans le but de vaincre Seth, le dieu maléfique. Lara et ses compagnons devront combattre les éléments à travers les étendues de sable et d’anciennes tombes, et affronter des déités légendaires et des créatures de la mythologie. Le sort du monde est en jeu, et Lara va devoir retrouver les fragments d'Osiris afin d'empêcher Seth de réduire l’humanité en esclavage.

Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre avis complet sur le jeu juste ici : TEST - Lara Croft and the Temple of Osiris : Seth à la maison