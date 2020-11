BON PLAN : une sélection de produits ASUS gaming en promotion

En cette fin de semaine Amazon et Boulanger nous proposent de très belles promotions sur quelques périphériques ASUS. Au programme, deux souris ROG, un casque ROG Delta ainsi qu'une souris ASUS TUF gaming.

Souris ASUS ROG Chakram



La ROG Chakram est une souris sans fil équipée d'une technologie de rechargement rapide, une technologie de rechargement sans fil (QI), de boutons gauche/droite isolés et aimantés ainsi que d'une fonctionnalité novatrice baptisée DPI On-The-Scroll qui permet d'ajuster avec plus de précision les réglages de la souris. La ROG Chakram est disponible à 139,99 € au lieu de 169,99 € chez Boulanger.

Souris ASUS ROG Strix Carry

La ROG Strix Carry est une souris gaming sans fil délivrant des performances avancées, dont un temps de réponse de 1 ms sur bande passante 2,4 Hz, interface RF et Bluetooth. La Strix Carry possède par ailleurs une bonne efficacité énergétique grâce à son autonomie prolongée lorsque la souris est connectée via Bluetooth ou via la bande passante 2,4 GHz. Elle est prête d'usage à tout moment, chez vous ou en déplacement ! La Strix Carry est disponible à 59,99 € au lieu de 71,99 € chez Boulanger.

Souris ASUS TUF Gaming M3

La TUF Gaming M3 est une souris compacte pour gamer qui offre confort, performance et fiabilité lors des parties les plus captivantes. Son design ergonomique résiste aux batailles de longue haleine, tandis que son capteur optique ultra-précis vous aide à prendre le dessus sur vos adversaires. Elle est compatible avec l'éclairage RGB ASUS Aura Sync pour vous donner du style lorsque vous jouez. La TUF M3 est disponible à 22,99 € au lieu de 30,02 € chez Boulanger.

Casque ASUS ROG Delta 7.1

Premier casque gaming à disposer d'un quadruple DAC ESS 9218 Le ROG Delta offre un son parfaitement clair et riche en détail afin de vous projeter au cœur de la bataille. Qu'un ennemi arrive derrière vous ou qu'une grenade tombe juste à côté de vous, avec le ROG Delta vous entendez chaque mouvement de votre adversaire afin de toujours garder le dessus. Le ROG Delta est disponible à 149,99 € au lieu de 199,99 € chez Amazon.