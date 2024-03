Un bon remake, c'est 11 à 20 ans après l'original, sauf pour Naughty Dog

Après la mode des remasters, les studios se sont lancés dans des remakes de jeux vidéo, pas toujours si vieux, afin de faire découvrir des titres à de nouveaux joueurs avec des graphismes améliorés et un gameplay peaufiné. Une étude de Virtuos Games et IDG Consulting and Strategic Game Consulting s'est penché sur ce phénomène des remakes, avec des chiffres intéressants.

Plus de 200 remakes sortis depuis 2012 ont été passés au crible, avec l'accent mis sur les ventes. Un graphique résume bien le marché : pour qu'un remake se vende bien, il faut qu'il sorte entre 11 et 20 ans après l'original. 70 % des remakes lancés entre 11 et 15 ans après le jeu de base se sont vendus à plus de deux millions d'exemplaires, un chiffre qui grimpe à 80 % pour les titres sortis 16 à 20 ans après l'original. Cependant, il ne faut pas trop attendre, car 32 % des remakes sortis 21 à 25 ans après le jeu d'origine atteignent les deux millions de ventes, la faute sans doute à une franchise oubliée. Dire que Microids vient d'annoncer un remake de L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur 25 ans après...

Il faut quand même noter quelques exceptions, le jeu d'aventure de Microids en fera peut-être partie, l'étude cite The Last of Us Part I et Odin Sphere: Leifthrasir (sortis 9 ans après les originaux) comme titres ayant dépassés les deux millions de ventes. L'étude affirme au passage qu'un bon remake doit profiter au mieux du nouveau hardware et corriger les éléments frustrants de l'original, tout en rajoutant une réelle plus-value à l'expérience de base.

Chose intéressante, la tendance n'est pas du tout la même pour les remasters, qui performent mieux en sortant rapidement après la sortie de l'original, l'étude cite des jeux comme The Last of Us Remastered et Grand Theft Auto V sortis en 2014 sur PS4 et Xbox One, avec des ajouts mineurs et un intérêt moindre, mais sur des consoles alors toutes récentes. Vous pouvez retrouver The Last of Us Part I à partir de 53,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.