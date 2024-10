BON PLAN Silent Hill 2 : le remake est disponible, voilà où l'acheter au meilleur prix (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

23 ans après, Silent Hill 2 a droit à un remake. Un véritable évènement pour tous les amateurs de survival-horror psychologique, la franchise a pas mal été mise de côté par Konami, mais elle revient en force avec une version modernisée de l'épisode le plus culte et le plus réussi. Un titre immanquable pour les joueurs qui aiment le frisson.

Disponible sur PC et PlayStation 5 depuis aujourd'hui, Silent Hill 2 Remake est vendu chez divers revendeurs avec des prix variables. Voici où le trouver au meilleur prix :



Lire aussi : TEST Silent Hill 2 : le brumeux remake d'un chef-d'œuvre