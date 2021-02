Borderlands 3 : Hémovore l’Invincible, retour d'Ava et Cartes de l’Arche dans le DLC Director's Cut, des packs Disciples de l’Arche dévoilés

Cela fait un moment que nous n'avions pas parlé de Borderlands 3, qui a accueilli ses versions next-gen ainsi que son Season Pass 2 en novembre 2020. Avec l'ajout des nouveaux arbres de compétence violets et du mode Butin & Surin via DLC Designer's Cut, les joueurs ont eu un poil de nouveauté pour changer leurs habitudes. L'autre contenu inédit attendu se nomme Director's Cut et vient d'être détaillé à l'occasion du 9e Borderlands Show, à revoir en fin d'article, en plus du retour de l'évènement de la Saint Cœurs brisés du 11 au 25 février, avec de nouvelles colorations des précédentes skins.

Concernant le DLC, nous allons ENFIN découvrir (et affronter) ce qui se cache derrière la fameuse porte boquée sur Pandore depuis le lancement du jeu ! Il s'agira d'un boss de Raid dans la plus pure tradition des Borderlands, baptisé Hémovore l’Invincible et qui est un Salgauss gigantesque. Avant de partir l'affronter, il faudra tout de même avoir achevé l'histoire principale et débourser 500 unités d'éridium à chaque tentative. Oui, ça fait cher, espérons que les récompenses soient réellement intéressantes. Sachez également que sa force sera proportionnelle au niveau de notre personnage dès le niveau 35 et fonction du niveau de Chaos activé. Voici un aperçu de cette sale bestiole :

Did someone say raid boss?! pic.twitter.com/BP8lpCfO25 — Borderlands 3 (@Borderlands) February 10, 2021

Le Director's Cut va également proposer une série de petites histoires mettant en scène la détestée Ava et divers bonus qui plairont aux fans les plus hardcore.

LES MEURTRES MYSTÉRIEUX D’AVA ET LES COULISSES DU DÉVELOPPEMENT DU JEU Ailleurs dans l’univers Borderlands 3, Ava est convaincue qu’elle tient une piste sur une série de meurtres potentiellement surnaturels et a décidé de documenter ses recherches sous la forme d’un podcast. Aux côtés d’autres visages familiers, rejoignez-la, arme à la main, pour une série de nouvelles missions du mode Histoire qui se déroulent sur Pandore, Prométhée, Eden-6 et Nekrotafeyo. Le podcast Mystérieusementesque d’Ava, c’est bien plus que de l’action frénétique (mais rassurez-vous, vous aurez votre dose de fusillades particulièrement sanglantes). Pour résoudre cette série d’évènements en apparence paranormaux, vous devrez parfois prendre le temps de passer en revue des scènes de crime pour déduire les prochaines étapes à suivre en fonction des indices. Vos trouvailles auront un impact sur le reste de l’histoire de Borderlands 3, mais nous vous laisserons percer ces mystères par vous-même. Le Director’s Cut inclut également une abondance de bonus sur les coulisses de Borderlands 3, dont une galerie d’illustrations conceptuelles, de story-boards, de cartes perdues et d’enregistrements du jeu tout au long de son développement. Vous découvrirez ainsi un aperçu fascinant des débuts de Borderlands 3, un bêtisier et du contenu coupé au montage qui a influencé le reste du jeu.

Mais ce n'est pas tout, car Borderlands 3 va se mettre au Battle Pass, ou du moins à un système dérivé appelé Cartes de l'Arche, le but étant de donner un objectif aux joueurs tout en les récompensant avec de nouveaux éléments cosmétiques. Plus de détails sur leur fonctionnement seront donnés prochainement, mais il semblerait qu'elles ne soient pas limitées dans le temps, croisons les doigts.

CARTES DE L’ARCHE Le Director’s Cut introduit également les cartes de l’Arche : trois nouveaux marqueurs de progression basés sur les défis qui vous permettent de débloquer des éléments cosmétiques ainsi que de l’équipement très puissant adapté à votre niveau, le tout géré via un nouvel onglet dans votre système ÉCHO. La première des trois cartes de l’Arche sera disponible au lancement du Director’s Cut et contiendra des articles honorant la mémoire de héros emblématiques de la franchise tombés au combat. Les deux autres cartes seront disponibles en fin d’année 2021. Le contenu des cartes de l’Arche peut être activé à tout moment dès leur sortie. Si plusieurs cartes de l’Arche sont disponibles en même temps, vous pourrez sélectionner celle que vous voulez activer. Lorsque vous activez une carte de l’Arche, vous découvrez trois défis quotidiens ainsi qu’un défi hebdomadaire à plusieurs niveaux à l’issue duquel vous obtiendrez de nombreux points d’EXP. Les défis sont tirés d’une sélection de plus de 100 défis uniques, chaque semaine ou chaque jour sera donc différent. Puisqu’ils offrent une nouvelle manière de gagner de l’EXP, les défis des cartes de l’Arche vous permettent également de faire évoluer les nouveaux personnages plus rapidement !

Enfin, à l'instar des Formes finales, des packs Disciples de l’Arche proposant de nouveaux modèles pour nos quatre personnages vont être mis en vente, sans doute encore à 9,99 € l'unité. Cette fois, le postulat de base est de montrer ce qu'il serait arrivé s'ils avaient rejoint les Jumeaux Calypso et les Descendants de l’Arche. Vous pouvez voir à quoi ressemblent Amara la « Deuxième sœur », FL4K « LE MESS4GER », Moze la « Sainte de fer » et Zane « Flynt le Fléau » ci-dessous.

Pour terminer, sachez que ces packs et le Director's Cut sortiront le 18 mars prochain. Pour rappel, il sont inclus dans le Season Pass 2 vendu 29,99 €, et ce dernier DLC sera aussi disponible à part au prix de 14,99 €.

Borderlands 3 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC (EGS et Steam) et Stadia. Vous pouvez vous procurer l'édition Super Deluxe pour la console de Sony (incluant le premier Season Pass) au prix de 35,95 € sur Amazon. Un film live-action est actuellement en chantier, avec du beau monde à son casting jusqu'à présent.



