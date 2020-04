Borderlands 3 : le mode Chaos 2.0 et l'évènement La revanche des Cartels datés et pleinement détaillés

Lors de la PAX East 2020, puis à l'occasion du dernier Borderlands Show, nous avons pu découvrir quelques informations au sujet du mode Chaos 2.0 et de l'évènement Revanche des cartels, mais ni l'un ni l'autre n'avaient encore été datés jusqu'à présent. Gearbox et 2K passent la seconde en annonçant qu'ils vont débarquer pas plus tard que cette semaine, le jeudi 23 avril. Ils ont donc été entièrement détaillés sur le site officiel ici et là, voyons donc ce qui nous est réservé !

Comme précédemment, l'accès au mode Chaos 2.0 sera donné une fois le scénario terminé, permettant d'accroître la difficulté et d'obtenir de meilleures récompenses. Sauf que désormais, il y aura 10 niveaux au lieu de 4 (le dernier avait été rajouté par une mise à jour) et ils pourront être changés en direct sans devoir retourner à Sanctuary via un nouvel onglet du menu. En multijoueur, ce sera l'hôte de la partie qui imposera ses paramètres, le matchmaking associant les joueurs de niveau de Chaos identique lorsque cela est possible. Oui, avec autant de variables, il pourrait être compliqué de trouver des camarades de jeu autrement. En tout, 25 modificateurs seront applicables, répartis en quatre difficultés comme suit :

Niveau de Chaos Modificateur 1 Modificateur 2 Modificateur 3 Modificateur 4 1 Facile 2 Facile Moyen 3 Facile Moyen Moyen 4 Facile Difficile 5 Facile Moyen Difficile 6 Facile Moyen Moyen Difficile 7 Facile Difficile Difficile 8 Facile Très difficile 9 Facile Moyen Très difficile 10 Facile Moyen Difficile Très difficile

Voici également quelques exemples de modificateurs donnés :

Surpuissant (Facile) : augmente les dégâts, le recul et la dispersion de nos armes ;

Cerveau galactique (Facile) : accroit la taille de la tête des ennemis pour faciliter les coups critiques ;

Le sol est de la lave (Moyen) : fait apparaître de la lave sous nos pieds si nous restons immobiles trop longtemps ;

Drone Ranger (Difficile) : des drones viendront soigner les ennemis.

Enfin, sachez les statistiques des armes obtenues seront meilleures avec un niveau de Chaos élevé, encourageant à priori une montée progressive au sein du système. Il en ira de même pour celles de nos opposants, à voir à quel point le terme de sac à PV pourra s'appliquer... En plus de ça, 8 armes légendaires inédites vont être ajoutées pour les niveaux de Chaos 6 et plus, dont le sniper Sand Hawk.

Pour essayer toutes ces nouveautés, les ennemis de l'évènement La revanche des Cartels vont donc nous servir de cibles du 23 avril au 4 juin ! Entièrement gratuit, il nous invitera à aider Maurice une fois de plus, car il a des dettes envers le chef du Cartel de l'éridium, Joey Ultraviolet. Une fois que nous aurons parlé au saurien à Sanctuary (si l'évènement est activé), nous partirons en chasse des agents du cartel dans toute la galaxie (même Le Beau Jackpot et Xylourgos) pour récolter des morceaux de coordonnées de la Villa Ultraviolet, nouvelle zone ajoutée temporairement. Maurice ouvrira un portail pour s'y rendre, comme lors d'Halloween. Cyborgs de CryptoSec, agents de recouvrement des Burnt Ends et Purpatrators sauvages feront office de factions avec chacune son sous-boss à vaincre avant d'atteindre Joey.

Comme évoqué précédemment, du loot exclusif sera réparti entre chaque groupe d'adversaires, en rotation à chaque visite du lieu, dont le fusil d'assaut O.P.Q. System qui créé un double de lui-même attaquant automatiquement. Enfin, voici la liste des récompenses qui seront offertes en relevant des défis :

3 défis - Skin de système ÉCHO Graphisme VECH-tor ;

6 défis - Pendentif d'arme Baroudeur rétro ;

10 défis - Décoration de chambre Firewall encadré ;

14 défis - Tête de Chasseur de l'Arche SAV de Pandore ;

18 défis - Skin de Chasseur de l'Arche Mort par filigrane.

En attendant le patch de jeudi à 18h00, vous pouvez toujours retourner glaner du loot avec les mini-évènements L'assaut massacreur de M. Torgue et Pluie de billets, ou aider la recherche si vous ne vous en êtes pas déjà lassé : Borderlands 3 : un mini-jeu Science intergalactique pour aider la recherche introduit en vidéo par Mayim Bialik (Amy dans The Big Bang Theory)