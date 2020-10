Borderlands 3 : les arbres de compétence Force éclairée d'Amara et Trappeur de FL4K présentés, le mode Chaos 11 annoncé

Alors que l'évènement d'Halloween Récolte Sanglante est en cours dans Borderlands 3, Gearbox a annoncé la semaine dernière un Season Pass 2 pour son FPS, qui ajoutera des DLC Designer's Cut et Director's Cut, en plus du 4e arbre de compétence déjà évoqué lors de la PAX Online. Nous avions donc rendez-vous ce mardi pour découvrir les nouveautés prévues concernant Amara et FL4K, les ajouts pour ce dernier ayant déjà été abordés assez rapidement.

Au programme, nous pourrons geler nos ennemis avec la Sirène et faire appel à un Porteur tout en faisant joujou avec la gravité avec le Chasseur de l'Arche robotique grâce à ces arbres violets. Voici ce qu'en dit le site officiel avec les commentaires du directeur créatif Graeme Timmins et du concepteur Tommy Westerman :

ARBRE DE COMPÉTENCE FORCE ÉCLAIRÉE D'AMARA Compétence d'action : Éclat de phase Lorsque vous utilisez l'arbre de compétence Force éclairée d'Amara, la galaxie entière devient votre piste de bowling, et vos adversaires des quilles que vous allez envoyer valser. Commencez par geler tout adversaire qui commet l'imprudence de se dresser en travers de votre chemin à l'aide de dégâts de glace. Ces effets complètent la panoplie d'éléments naturels qu'Amara peut ajouter à ses compétences d'action. Ensuite, assommez-les grâce à la compétence d'action Éclat de phase, qui crée un orbe d'énergie élémentale pure que vous pouvez déplacer et faire exploser en utilisant des attaques au corps à corps. L'orbe inflige des dégâts constants aux ennemis à proximité, mais il atteint son plein potentiel lorsqu'il entre en collision avec les cibles, comme une boule de bowling mortelle. « Jusqu'à présent, les compétences d'action d'Amara étaient plutôt de style "Tire et oublie", mais Éclat de phase lui permet d'infliger encore plus de dégâts une fois la compétence maîtrisée », explique Graeme. « Cela débloque une toute nouvelle série de pièces d'Élus qui n'étaient auparavant pas vraiment en synergie avec ses autres compétences. Ces pièces d'Élus sont à activer sur les compétences d'action. » Ceux qui maîtrisent Éclat de phase et l'associent au bon équipement peuvent se déplacer d'un bout à l'autre du champ de bataille comme une Sirène possédée, tout en massacrant les ennemis à l'aide d'un orbe énergétique. Les capacités passives de l'arbre de compétence Force éclairée vous permettent également d'optimiser vos dégâts élémentaux et de ralentir les ennemis pour qu'ils ne puissent pas échapper à votre Éclat de phase. Croyez en vous offre un réel avantage lorsqu'Amara se lance dans un combat rapproché. Quand un ennemi brise le bouclier d'Amara, sa vitesse de rechargement, sa vitesse de charge et sa vitesse d'échange d'arme augmentent, et l'effet est doublé si son bouclier est brisé par une attaque au corps à corps.

Grâce à Brise-combo , le temps de latence de la compétence d'action d'Amara est réduit de moitié lorsqu'un ennemi est tué au corps à corps. Lorsque cet effet est associé à des dégâts de corps à corps boostés par d'autres compétences passives, vous pouvez enchaîner les compétences presque sans interruption.

La compétence d'élimination Esprit libéré est indispensable contre les ennemis coriaces que vous devez geler, électrocuter ou empoisonner rapidement. Après avoir tué un ennemi, les attaques d'Amara ignorent toutes les résistances élémentales pendant un bref instant (à l'exception des immunités élémentales). Plus loin dans l'arborescence Force éclairée, des compétences d'action supplémentaires sont accessibles et donnent un nouveau sens à l'orbe emblématique d'Éclat de phase. Vous pouvez, par exemple, soigner vos alliés grâce à la compétence d'action Rayonnement, qui octroie un Second souffle si vous l'appliquez à un coéquipier à terre. L'arbre de compétence Force éclairée permet à toutes les Sirènes pugilistes de fendre des crânes comme jamais auparavant.

ARBRE DE COMPÉTENCE TRAPPEUR DE FL4K Compétence d'action : Piège antigravité « Pour FL4K, un familier n'a pas besoin d'être tout mignon, tout poilu et de faire caca par la bouche », explique Tommy. « Selon lui, toute bête peut être un familier, même un Porteur d'Hyperion. » Grâce à son nouvel arbre de compétence Trappeur, FL4K peut prendre le contrôle du champ de bataille de près comme de loin. Avec ces nouveaux types de familiers, les Porteurs, et la compétence d'action à zone d'effet Piège antigravité, les amateurs de FL4K peuvent découvrir de nouvelles manières de jouer. « Le Porteur ION dispose d'un puissant fusil de précision pour assurer sa protection ainsi que celle de FL4K à distance. Le Porteur BUL est, quant à lui, équipé d'un fusil à pompe et d'un bulldozer pour en mettre plein la tête aux ennemis », explique Tommy. « Vous pouvez aussi choisir le Porteur de GUERRE et tout réduire en cendres avec ses missiles radioactifs. C'est vous qui voyez. Mais le nouvel arbre de compétence Trappeur de FL4K ne se résume pas à des carnages robotiques. Il offre également à FL4K et à ses familiers de puissants bonus de bouclier. » Pour vous aider, vous et vos fidèles familiers, à être parfaitement positionnés lors d'une escarmouche, FL4K peut lancer un Piège antigravité pour entraver ses ennemis. Grâce à cette compétence d'action à longue durée, les ennemis proches sont projetés en l'air et leurs attaques sont interrompues. Ils s'écrasent ensuite sur le sol. Pendant qu'ils sont bloqués, vous et votre compagnon pouvez vous lâcher sur vos proies impuissantes ou bien concentrer vos efforts sur des cibles plus importantes. Les capacités passives de l'arbre de compétence Trappeur augmentent fortement la résistance de FL4K et de ses familiers grâce à des bonus de bouclier. Elles lui permettent également d'infliger plus de dégâts à l'aide de coups critiques améliorés. Prends ça ! octroie au familier de FL4K une copie de son bouclier, ce qui permet à votre compagnon de se transformer en tank presque indéfectible.

Grâce à Singe actif , les coups critiques du familier de FL4K infligent plus de dégâts, mais il tire sa puissance de son autre effet passif. Dès que FL4K inflige un coup critique à un ennemi, son familier inflige automatiquement un coup critique lors de sa prochaine attaque. Et le mieux, c'est que cette compétence a un temps de latence court.

Capacitance est la compétence de survie infaillible de FL4K. Lorsqu'elle est activée, la capacité du bouclier de FL4K augmente fortement quelques instants et commence immédiatement à se recharger. Grâce à son bref temps de latence, l'utilisation de Capacitance peut vous rendre pratiquement immortel. « J'ai hâte de découvrir toutes les possibilités offertes par l'arbre de compétence Trappeur pour l'élaboration des personnages », dit Graeme. « Grâce aux Porteurs, le joueur a l'impression de jouer en coop et FL4K donne vraiment l'impression d'être un chef de meute. »

Et ce n'était pas très clair, mais le DLC Designer's Cut sortira donc le 10 novembre à l'unité, incluant les arbres de compétence et le mode Butin & Surin. Le Season Pass 2 sera aussi mis en vente à cette même date. À la même date, le niveau de Chaos maximal sera élevé à 11 contre 10 jusqu'à présent, donnant une raison aux joueurs de retourner looter de l'armement tout en essayant les nouveautés. Il s'agira d'une copie du niveau 10 sans modificateurs. Jeudi, nous découvrirons ce que Gearbox réserve à Moze et Zane. En attendant, vous pouvez retrouver les épisodes du Bordercast et d'Ultimate Vault Hunters revenant sur ces nouveautés.

Borderlands 3 est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Vous pouvez l'acheter 14,99 € sur Amazon en édition standard.

