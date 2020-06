Borderlands 3 : l'Élimination à la Brèche des Gardiens lancée en vidéo, du changement pour le mode Chaos 2.0

Cette nuit, c'est la troisième extension incluse dans le Season Pass de Borderlands 3, Prime de sang : la rédemption par les poings, qui a eu droit à son coup de projecteur via 15 minutes de gameplay. Pour autant, les joueurs vont avoir de quoi s'occuper en attendant le 25 juin avec dès à présent l'ajout en même temps que le patch hebdomadaire de l'Élimination à la Brèche des Gardiens (sauf sur Mac, ce sera pour le 18 juin), qui a donc eu droit à sa bande-annonce de lancement.

Ce deuxième contenu du genre, présenté lors du dernier Borderlands Show, va donc opposer les Chasseurs de l'Arche à une faction rebelle de Gardiens éridiens, dont un boss nommé Scourge en anglais, sur Minos Prime, une nouvelle destination à l'architecture fortement marquée par cette race alien. Ennemis, armes et équipements inédits accompagnent bien entendu ce défi qui semble vraiment relevé à en croire certains retours sur la Toile. Vous pouvez par ailleurs retrouver le changelog des nouveautés de la mise à jour en page suivante, qui inclut la première phase des changements voulus par l'équipe pour le mode Chaos 2.0. Voici ce qui avait été dit quelques semaines en arrière au sujet des différentes étapes pour l'améliorer :

Avec Chaos 2.0, nous souhaitions proposer un mode de jeu difficile destiné aux joueurs voulant mettre à l'épreuve leurs Chasseurs de l'Arche les plus puissants, et un mode de fin de jeu dynamique et amusant. Les joueurs peuvent adapter le niveau de Chaos afin d'ajuster la difficulté. De plus, grâce aux diverses combinaisons de modificateurs possibles, vous pouvez trouver le niveau qui vous convient le mieux. Vous avez enfin obtenu cet équipement qui vous faisait rêver ? Mettez-le à l'épreuve en augmentant le niveau de Chaos ! Vous avez besoin de vous vider la tête ? Diminuez le niveau et appréciez le Chaos en toute tranquillité ! Cependant, nous avons conçu Chaos 2.0 pour qu'il dispose d'une longue durée de vie. Nous ne nous attendons pas à ce que les joueurs se lancent dans la difficulté la plus poussée de prime abord. Au fil de l'introduction de nouveaux contenus, niveaux et équipements, les joueurs pourront augmenter la difficulté de ce mode.

Les inquiétudes les plus récurrentes qui nous ont été adressées portaient sur la difficulté, l'équilibrage des équipements, les dégâts infligés et la diversité des compétences sélectionnées. Nous allons tenter de résoudre ces problèmes en divisant la tâche en plusieurs étapes et des changements seront apportés lors du déploiement des deux prochains patchs. Nous souhaitons prendre le temps de tester tout ceci avant de le déployer, afin de nous assurer que nous atteignons nos objectifs, ainsi que les vôtres.

Des problèmes inattendus peuvent toujours survenir, et nous vous donnerons donc des dates de sortie plus concrètes à mesure que notre travail progressera. Voici un aperçu de ce que nous préparons pour les futurs patchs.

PHASE 1 : ÉQUILIBRAGE DES STATISTIQUES ET DES ÉQUIPEMENTS

La première phase se concentrera sur les remarques que nous avons reçues à propos du niveau de Chaos et des modifications des équipements. Ces changements étant complémentaires, nous les implémenterons simultanément.

Avec la nouvelle Élimination se concentrant sur les Gardiens, nous réduirons les bonus de santé, d'armure et de bouclier des ennemis se trouvant dans les niveaux de Chaos les plus élevés. Nous ajusterons les équipements s'ils sont trop puissants ou trop faibles, afin d'assurer leur équilibrage face au bonus de statistiques réduit à partir du niveau de Chaos 7 et plus. Certaines pièces d'Élus trop faibles pourront bénéficier d'un bonus suite à ce changement.

Il sera aussi désormais possible de consulter de quel niveau de Chaos sont issus vos équipements et armes. Une ligne mentionnant le niveau de Chaos se trouvera sur la carte de l'objet. Elle se trouve au même endroit que les descriptions de pièces d'Élus.

PHASE 2 : ÉQUILIBRAGE DES PERSONNAGES ET DIVERSITÉ DES BUILDS

La deuxième phase est axée sur les retours que nous avons reçus concernant l'équilibrage des personnages et de la diversité des builds. Son objectif est de laisser aux joueurs la possibilité de créer des personnages viables en se basant sur les compétences d'action du Chasseur de l'Arche sélectionné, qui n'étaient pas toujours à la hauteur par le passé. Nous construisons des fondations sur lesquelles les joueurs pourront se baser pour bâtir leur personnage en fonction de son équipement ou de ses compétences d'action.

Lors de cette phase, nous adapterons les sources de dégâts (hors armes) en fonction des niveaux de Chaos. Elles se baseront sur les dégâts de la compétence d'action (y compris l'ours de fer et les familiers), les dégâts de corps à corps, de martèlement, de glissage et de véhicule. Les mods de grenade pourront aussi laisser derrière eux des équipements de Chaos et disposeront de dégâts bonus pour chaque niveau de Chaos, comme les armes de Chaos.

Pour donner un meilleur bonus aux compétences d'action, nous ajouterons lors de cette phase des dégâts de compétences d'action aux mods de classe. Ces mods de classe offriront de puissants bonus pour les compétences d'action, afin de soutenir les nouvelles builds et de vous permettre de choisir le style de jeu que vous préférez. Nous savons que les joueurs trouveront vite les types de personnages qui infligent le plus de dégâts, mais nous sommes certains que les changements apportés permettront surtout de créer des personnages amusants à jouer. De plus, nous allons revoir les pièces d'Élus pour permettre une plus grande liberté de choix.

Il reste aussi le souci avec les coffres et distributeurs qui n'octroient pas actuellement d'équipements correspondant au niveau de Chaos. Ce problème sera résolu lors de la deuxième phase, car nous ne pouvons pas apporter de modification à ce niveau pour le moment. Nous sommes en train de créer les données qui permettront l'implémentation de cette fonctionnalité et il nous faudra un certain temps pour la tester.

PERFORMANCE ET STABILITÉ

Les performances du jeu et sa stabilité restent notre priorité principale. Nous avons commencé par identifier les modificateurs que les joueurs citaient le plus souvent lors des rapports de bugs. Nous les avons suspendus lors d'un correctif pour les réactiver à une date ultérieure. Depuis, le nombre de signalements de problèmes de stabilité a réduit de manière significative. Les changements implémentés lors de ces deux phases contiendront de nombreuses optimisations pour le mode Chaos et réactiveront les modificateurs suspendus.

QUALITÉ GÉNÉRALE DU JEU

Nous ne nous contentons pas d'améliorer le mode Chaos, nous nous penchons aussi sur le reste du jeu.

Combat pour la survie bénéficiera prochainement des améliorations mentionnées lors d'un Borderlands Show. À partir du prochain patch, les mouvements d'un joueur seront ralentis lorsqu'il est ranimé et la zone d'interaction autour du joueur à terre sera augmentée afin de l'empêcher de fuir son sauveur par erreur. Nous allons aussi implémenter un système de particules pour indiquer plus clairement quand un joueur est ranimé, ainsi qu'un système permettant à plusieurs joueurs d'accélérer la ranimation en aidant simultanément le joueur à terre.

On nous réclame aussi souvent des butins spécifiques pour les ennemis possédant un nom. Nous souhaitons en effet mettre cette mécanique en place et augmenter la liste des butins disponibles pour chaque ennemi au cours d'un prochain patch. Cela devrait être implémenté en même temps que l'augmentation du taux d'apparition des butins spécifiques.

Nous aimerions que les joueurs trouvent une utilité à tout l'éridium qu'ils ont collecté au fil de leurs aventures dans la galaxie. Le distributeur spécial pour vétérans disposera de récompenses de mission spécifiques que les joueurs pourront obtenir une fois la mission achevée. Cela vous donnera une bonne raison de ressortir le créateur éridien, de le dépoussiérer et vous amuser avec votre flingue à flingues. Nous réfléchissons à des solutions pour augmenter le taux de légendaires que le créateur éridien pourra tirer, moyennant un coût en éridium un peu plus élevé à chaque tir.

ET PLUS TARD...

Les retours des joueurs sont très importants à nos yeux. Merci de partager avec nous votre ressenti, et ce que vous aimeriez que nous améliorions. Nous recevons et lisons tous vos messages ! Les changements listés ci-dessus ne sont qu'une étape de notre projet d'amélioration de la qualité de jeu que nous souhaitons apporter à Borderlands 3. Nous sommes impatients de partager avec vous le reste des changements ainsi que les nouveaux contenus à venir !