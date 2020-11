Bravely Default II : de nouveaux visuels et détails sur les personnages et jobs

Dévoilé l'an dernier au Game Awards, Bravely Default II aurait dû voir le jour en 2020 sur Switch, mais il n'en sera finalement rien à quelques mois, comme nous l'avons récemment appris au cours du dernier Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. Les détails à son sujet ne sont d'ailleurs pas légion malgré le fait d'avoir pu profiter d'une démo ces derniers mois, alors toute information supplémentaire est bonne à prendre.

Square Enix a partagé tout un tas de détails relayés par Gematsu, accompagnés de certains visuels inédits que vous pouvez apprécier en page suivante. Pour commencer et bien se remettre dans l'univers, voici un rapide synopsis et une présentation des personnages principaux :

La saga commence lorsque notre héros Seth, un jeune marin, échoue sur les rives de l’un des cinq royaumes d’Excillant. Là, il rencontre Gloria de Musa, une princesse qui a fui son royaume quand il a été détruit par des forces maléfiques déterminées à voler ses cristaux. Il rencontre également Elvis et Adèle, deux voyageurs déterminés à déchiffrer un livre mystérieux et magique. Guidé par le destin, c’est à vous d’arrêter les forces qui menacent ces héros et tout Excillant. Seth (doublé par Shunsuke Takeuchi) Le protagoniste. Un jeune marin qui échoue sur le continent d'Excillant. Après avoir rencontré Gloria, la princesse d'un pays en ruine dépouillé de ses cristaux, ils partent ensemble pour un voyage à la recherche de ces derniers. Gloria de Musa (doublée par Yu Shimamura) La princesse de Musa, un pays qui veillait sur la paix du monde par le biais des cristaux. Mais lorsqu'ils ont été volés, le pays était voué à la ruine. Après s'être échappée et rester cachée, elle entreprend un voyage pour récupérer les cristaux. Elvis Lazlow (doublé par Kazuhiko Inoue) Un savant qui parcourt le monde. Il est en voyage à la recherche de l'Astérisque nécessaire pour déchiffrer le livre magique laissé par son maître. Adèle Ein (doublée par Yukana) Une mercenaire à recruter. Elle part en voyage avec Elvis comme son gardien à la recherche d'un livre magique.

Viennent ensuite le monde et une liste de personnages que nous aurons l'occasion de croiser au cours de l'aventure, liés au pays d'Halciona, l'un des nombreux états d'Excillant. Et, non, le vieillard du dernier trailer n'est pas un personnage connu d'un précédent épisode.

Halcionia, le pays de la brise printanière Un pays pittoresque riche en nature et gouverné par le roi Placido, connu comme un grand soldat. Il a obtenu son indépendance du pays de Musa dans le nord il y a environ 400 ans. Beaucoup visitent la nation pour ses spécialités gastronomiques. Sloane, « La Forêt Bleue » (doublé par Hideyuki Tanaka) Un homme admiré comme le plus grand épéiste du continent d’Excillant, et fidèle serviteur de la princesse Gloria. Il a servi le pays de Musa, mais s'est échappé avec Gloria à Halcionia après sa chute. Placido Halcionia (doublé par Kento Fujinuma) Le roi d'Halcionia. Bien que connu comme un maître dans les arts militaires, il jouit de la confiance des habitants d'Halcionia grâce à son leadership juste et équitable. Il est un roi aimable qui abrite Gloria après que son pays soit tombé en ruine et n'épargne aucun effort pour coopérer pour reconstruire Musa. Dag Rampage (doublé par Junichi Suwabe) Un mercenaire qui a fait équipe avec Selene Noetic. Bien qu'il puisse être un homme brutal et imprudent qui fait tout ce qu'il faut pour un salaire, une fois qu'il est convaincu de quelque chose, il est passionnément déterminé à ce sujet. Il a un faible pour Selene, mais elle est trop bien pour lui. Selene Noetic (doublée par Tomoyo Kurosawa) Une femme lucide et pondérée qui travaille aux côtés de Dag Rampage. C'est une mercenaire vétérane qui a survécu à de nombreux champs de bataille tout en gardant le contrôle de l'irréfléchi Dag.

Comme dans les précédents épisodes, le gameplay tournera autour du système de Brave et de Default permettant d'attaquer plusieurs fois (4 coups consécutifs au maximum) lors d'un même tour à condition d'avoir stocké assez de BP au préalable. Chaque personnage disposera en plus d'un job principal combiné à un secondaire pour mixer les compétences à notre guise. Ces classes s'acquièrent toujours par le biais d'Astérisques (et Obélix alors ?) détenus par nos ennemis, les battre permettant de nous les accaparer. Une liste de jobs assez classique a également été donnée :

Freelance - Un job moyen sans particularités. Ils possèdent des capacités qui peuvent rendre l'aventure elle-même plus facile, ainsi que fournir une couverture aux membres du groupe.

Avant-garde - Équipés d'une armure lourde et d'un bouclier, ils peuvent attirer les attaques ennemies.

Mage blanc - Ils utilisent beaucoup de magie de récupération et soutien pour augmenter le taux de survie des autres membres du groupe.

Mage noir - Un expert en magie noire qui peut éliminer plusieurs ennemis à la fois en utilisant une puissante magie.

Moine - Un attaquant qui se bat en n'utilisant que ses poings pour infliger des coups puissants.

Voleur - Un voleur avec une vitesse d'esquive et d'action élevée, qui peut voler divers objets aux ennemis.

