Broken Edge : venez frotter vos lames en multijoueur dans un monde onirique

Broken Edge, le prochain titre du studio Trebuchet, à l'origine de Prison Boss VR, sera un jeu à la pâte artistique bien marquée nous plongeant dans des duels fantastiques à l'épée dans un monde onirique aux couleurs pastel.

Incarnez des combattants de tous horizons pratiquants chacun leur propre art martial et le maniement de l'épée. Le jeu proposera des duels en 1 vs 1 en multijoueur. Afin de régler ses comptes en bonne et due forme et pour en sortir vainqueur, il faudra affuter son esprit ainsi que sa lame pour parer, frapper et esquiver, tout en exploitant les capacités spéciales de son guerrier pour dominer son adversaire, détecter ses parades et briser sa lame. Soyez donc précis et frappez au bon moment.

Les développeurs l'assurent, il s'agira d'une simulation d'épéiste exigeante et fidèlement reproduite, où nous pourrons exprimer notre créativité comme dans la vraie vie en bougeant et agitant nos bras dans tous les sens. Attention tout de même à ce que personne ne se mette physiquement sur votre passage pendant vos joutes, car un drame est vite arrivé.

Broken Edge sera publié par Fast Travel et arrivera sur Meta Quest 2 et SteamVR d'ici à la fin de l'année 2022. Cependant, nous ne savons pas si le titre sera cross-play.

