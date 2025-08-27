Bungie : le controversé Pete Parsons annonce son départ du studio, son remplaçant fait déjà beaucoup parler

Ce jeudi soir, peu de temps après la publication de la TWID (l'article hebdomadaire présentant l'actualité de Destiny 2), qui malgré quelques bonnes annonces n'a clairement pas plu à la communauté en raison des changements prévus pour le Portail, Bungie a effectué une annonce qui a elle été unanimement bien reçue, à savoir le départ de Pete Parsons !

Retour sur l'ère Parsons





Cet ancien de chez Microsoft était devenu Studio Manager en 2002 à la suite de l'acquisition de la firme par son précédent employeur, avant de partir en congé sabbatique début 2006. Déjà à l'époque, sa passion pour les voitures était mise en avant, mais l'équipe semblait vraiment l'apprécier. Revenu en 2008, il a ensuite occupé le rôle de Chief Operating Officer (COO) jusqu'en janvier 2016 avant d'être nommé CEO, remplaçant Harold Ryan. Bungie était alors indépendant, mais en contrat avec Activision pour sortir chaque année durant une décennie du contenu dans l'univers de Destiny.

C'est donc sous sa direction que la décision de s'auto-publier a été prise, ce qui arrangeait finalement aussi l'éditeur, et que Destiny 2 a alors pris un tournant live service au lieu de sortir un nouvel épisode tous les deux à trois ans, pour le meilleur comme pour le pire. Il a aussi signé un accord avec NetEase résultant d'un investissement de 100 millions de dollars qui va accoucher d'ici quelques jours du jeu mobile gacha Destiny: Rising. De gros projets d'expansion du studio et de ses licences avaient eux été annoncés en 2021 et nous voyons bien ce qu'il en est aujourd'hui... Il aura également permis un sacré hold-up en vendant Bungie à Sony Interactive Entertainment pour 3,6 milliards de dollars, une décision que la firme japonaise a sans doute depuis regrettée en raison des promesses de résultats non tenues ayant mené à deux grosses séries de licenciements, dont celle de l'été dernier... qui a notamment mené à la création du studio teamLFG.

Les joueurs de Destiny 2 ont clairement pu constater l'augmentation des problèmes rencontrés depuis. Après le report de Marathon, le sujet de la gouvernance de Bungie a carrément été évoqué lors de la dernière session de questions-réponses aux investisseurs de Sony, avec comme conséquence sur le long terme une inévitable absorption au sein des PlayStation Studios au lieu de la relative indépendance qui avait court jusque là.

Un dernier mot pour la route





C'est donc sur le site de Bungie que l'annonce de son départ a été effectuée et vous noterez à la fin la référence à Peter Pan. Et n'allez pas croire qu'il a pu être poussé vers la sortie, il s'agit sans doute de la simple conséquence du rachat par Sony et d'une clause permettant aux cadres de la société de partir au bout d'un certain temps avec des compensations monétaires.

Message de Pete Parsons À la communauté Bungie, Après plus de deux décennies passées à contribuer à la construction de ce studio incroyable, à établir la Fondation Bungie et à développer des communautés inspirantes autour de notre travail, j'ai décidé de passer le flambeau. Ce voyage a été l'honneur d'une vie. Je suis profondément fier des mondes que nous avons bâtis ensemble et des millions de joueurs qui y vivent – et surtout, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler aux côtés des esprits exceptionnels de chez Bungie. Lorsqu'on m'a demandé de diriger Bungie en 2015, mon objectif était de faire de nous un studio capable de créer et de pérenniser un divertissement emblématique et intergénérationnel. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble : nous avons lancé un nouveau chapitre audacieux pour Destiny, bâti une organisation live ops indépendante et enviable capable de créer et éditer ses propres jeux, et rejoint l'incroyable famille de Sony Interactive Entertainment. Aujourd'hui est le moment idéal pour un nouveau départ. L'avenir de Bungie repose entre les mains d'une nouvelle génération de dirigeants, et je suis ravi d'annoncer que Justin Truman prendra ses fonctions de responsable du studio Bungie. J'ai travaillé aux côtés de Justin pendant de nombreuses années. Sa passion pour nos jeux, notre équipe et nos joueurs est sans égale. En tant que leader de l'ingénierie, de la production et de la conception, et plus récemment en tant que manager général de Destiny 2 et directeur du développement (CDO, NDLR), il a joué un rôle déterminant dans la création de certains des moments les plus mémorables de l'histoire de Bungie. Il vit et respire ce studio, et je suis convaincu qu'il est la personne idéale pour mener Bungie vers l'avant. Merci d'être la communauté la plus passionnée et la plus dynamique du monde du jeu vidéo. Ce fut un privilège de vous servir. Quant à moi, je serai la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin.

The Truman Show





Pour remplacer Pete Parsons, il a donc été décidé de promouvoir Justin Truman, qui a fait ses débuts chez Bungie en 2010 et en a gravi les échelons au fil du temps. Il est bon de remarquer qu'il ne devient pas CEO, mais bien Studio Head, laissant entendre que SIE aura réellement plus de contrôle désormais. Les joueurs le connaissent surtout pour l'une de ses interventions lors de la GDC 2022 utilisant le fameux terme « overdelivery » placardé sur un visuel (slide 60), totalement pris hors contexte du reste de la présentation par la majeure partie de la communauté. Il fallait le comprendre dans le cadre d'un jeu live service avec la volonté de ne pas faire cruncher les équipes, surtout que l'exemple pris de proposer deux Raids au lieu d'un était assez gros. De plus, il n'était pas précisé que cela passait par tout le contraire en ne faisant que le strict minimum, même si c'est désormais ce que nous pouvons ressentir, mais simplement par le fait d'être constant. Il est d'ailleurs parfaitement conscient du mème et donc de l'avis des joueurs. Quoi qu'il en soit, il faudra forcément attendre un bon moment avant de pouvoir juger de ce changement de direction.

Un message de Justin Truman En 15 ans de carrière de développeur chez Bungie, j'ai occupé de nombreuses fonctions. En tant qu'ingénieur, j'ai écrit du code dont je suis très fier pour nos armes, capacités et réseau originaux dans Destiny 1. En tant que concepteur, j'ai contribué à la création de nombreux systèmes de Destiny 2 (y compris certains des systèmes de endgame sur lesquels je me suis affreusement trompé au lancement). En tant que producteur, j'ai aidé notre équipe à concevoir et déployer les premières saisons de Destiny. Plus récemment, en tant que directeur du développement, j'ai contribué à notre stratégie globale de recrutement et j'ai aidé l'équipe Marathon à construire notre prochain monde. À travers tous ces rôles, la mission de Bungie est restée claire : « Créer des mondes qui inspirent l'amitié. » Lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous créons ces mondes avec vous, notre communauté de joueurs, et nous bâtissons quelque chose d'important, à l'image du temps, de la passion et de l'investissement que vous nous confiez. Grâce à mon expérience et avec un peu de chance, j'espère pouvoir aller au-delà de vos attentes (overdelivers, NDLR). J'ai également participé à ces efforts chez Bungie lorsque nous n'étions peut-être pas au meilleur de notre forme. Lorsque nous avons trébuché et que nous avons réalisé, en écoutant notre communauté, que nous avions raté notre objectif. Je sais que j'ai personnellement beaucoup appris au fil des ans, comme nous tous ici, grâce à ces conversations. Je m'engage à soutenir et à travailler aux côtés de chaque membre de l'équipe, alors que nous continuons à nous investir corps et âme dans ces mondes. Des mondes que nous aimons et qui, nous l'espérons, ont valu votre temps et votre passion. Car, au final, ces mondes n'existent et ne prospèrent qu'avec vous. Nous y travaillons d'arrache-pied en ce moment, avec Marathon et Destiny. Nous sommes actuellement concentrés dessus, mais nous aurons plus de choses à vous montrer dans ces deux mondes plus tard cette année. En conclusion, je sais que je peux parler au nom de toute l'équipe Bungie en disant : J'apprécie votre passion, votre point de vue et le temps que vous passez avec nous. Per Audacia Ad Astra, Justin Truman Chef de studio, Bungie

Deux autres nominations en interne





Par ailleurs, Paul Tassi de Forbes a partagé via ses sources deux autres changements qui ont été effectués au sein de Bungie à cette occasion. Ainsi, Blake Battle devient le nouveau General Manager de Destiny 2 à la place de Justin Truman, tandis que Dan McAuliffe le remplace en tant que producteur exécutif du jeu. Quant à Tyson Green, il reste toujours aussi discret en tant que directeur du jeu.

